مانشستر يونايتد ينافس الأهلي السعودي على ماركو فيراتي

ذكرت صحيفة "ميرور" أن مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد فيراتي، البالغ من العمر 30 عامًا، مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، لكن يبدو أنه لن يستمر حتى نهاية عقده.

وكشفت الصحفي نيكولا شيرا أن الأهلي اتفق مع "فيراتي" على الشروط الشخصية بعقد حتى 2026، وأن الأهلي يحاول التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان الذي يطلب 60 مليون يورو لبيع اللاعب".