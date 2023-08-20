مانشستر يونايتد ينافس الأهلي السعودي على ماركو فيراتي
ذكرت صحيفة "ميرور" أن مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان.
وينتهي عقد فيراتي، البالغ من العمر 30 عامًا، مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، لكن يبدو أنه لن يستمر حتى نهاية عقده.
وكشفت الصحفي نيكولا شيرا أن الأهلي اتفق مع "فيراتي" على الشروط الشخصية بعقد حتى 2026، وأن الأهلي يحاول التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان الذي يطلب 60 مليون يورو لبيع اللاعب".
وقالت "ميرور" إن مانشستر يونايتد يأمل في التعاقد مع لاعب خط وسط جديد هذا الصيف بعد خروج فريد والشكوك حول مستقبل سكوت مكتوميناي.
ولم يتم تجديد عقد إعارة مارسيل سابيتزر في أولد ترافورد هذا الصيف.
وأكدت الصحيفة اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع فيراتي، وقالت إنه على الرغم من المحادثات مع الأهلي، إلا أنه لا يمكن استبعاد مانشستر يونايتد من الصفقة.
وأشارت إلى أن "فيراتي" يحظى بتقدير الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد.
وأفادت "ميرور" بأن بايرن ميونخ أيضًا مهتم بالتعاقد مع فيراتي، كما تم ربط اللاعب المخضرم بالعودة إلى إيطاليا.
وأكدت الصحيفة أن نائب الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر يونايتد إد وودوارد أوصى بالتعاقد مع فيراتي في 2018، لكن يُعتقد أن جوزيه مورينيو مدرب الفريق آنذاك رفض الصفقة.
وبدلاً من ذلك، أنفق مانشستر يونايتد 52 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع فريد من شاختار دونيتسك.
وانتقل فيراتي من بيسكارا لباريس سان جيرمان في 2012 مقابل 12 مليون يورو، وشارك مع النادي الفرنسي في 416 مباراة سجل فيها 11 هدفًا وصنع 61.