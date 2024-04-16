مشجع لبرشلونة يحرق قميص ديمبلي (فيديو)

أشعل أحد مشجعي نادي برشلونة مواجهة فريقه ضد باريس سان جيرمان، حيث قام بحرق قميص الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب الفريق الفرنسي، قبل انطلاق مواجهة الفريقين بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البلوغرانا ملعب "مونتغويك".

وظهر المشجع وهو يمسك بقميص ديمبلي ويشعل فيه النار، وسط تصفيق حادٍ من الجماهير خارج الملعب.

كما استقبلت جماهير البارسا لاعبي باريس سان جيرمان فور نزولهم إلى أرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء، بإطلاق صافرات الاستهجان.

ولا تعد تصرفات جماهير البارسا بالغريبة مع ديمبلي لاعب الفريق السابق، خاصة بسبب طريقة رحيله الصيف الماضي عن النادي الكتالوني للانضمام للفريق الباريسي.