مشجع لبرشلونة يحرق قميص ديمبلي (فيديو)
أشعل أحد مشجعي نادي برشلونة مواجهة فريقه ضد باريس سان جيرمان، حيث قام بحرق قميص الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب الفريق الفرنسي، قبل انطلاق مواجهة الفريقين بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البلوغرانا ملعب "مونتغويك".
وظهر المشجع وهو يمسك بقميص ديمبلي ويشعل فيه النار، وسط تصفيق حادٍ من الجماهير خارج الملعب.
كما استقبلت جماهير البارسا لاعبي باريس سان جيرمان فور نزولهم إلى أرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء، بإطلاق صافرات الاستهجان.
ولا تعد تصرفات جماهير البارسا بالغريبة مع ديمبلي لاعب الفريق السابق، خاصة بسبب طريقة رحيله الصيف الماضي عن النادي الكتالوني للانضمام للفريق الباريسي.
كما أن ديمبلي حين سجل هدفًا في لقاء الذهاب، قام بالاحتفال وهو ما أغضب جماهير برشلونة، التي هتفت ضده خلال دخوله إلى فندق إقامته في برشلونة، أمس.
وتمكن برشلونة من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول من مباراته الجارية في الوقت الحالي.
جاء الهدف بعد جهد فردي رائع من الشاب لامين يامال، حيث توغل داخل المنطقة من الجهة اليمنى، قبل أن يمرر الكرة ناحية رافينيا الذي هز شباك الضيوف.
وتشير النتيجة في الوقت الحالي إلى تقدم برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 3-2 في الذهاب.