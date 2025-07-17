من هم ضحايا انتقال فينيسيوس جونيور إلى ليفربول الإنجليزي؟

ارتبط اسم اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح أيسر ريال مدريد الإسباني، بالرحيل إلى ليفربول الإنجليزي في الموسم الجديد في ظل توتر العلاقة بينه وبين إدارة العملاق الإسباني وتحديداً فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

ومع احتمالية رحيل فينيسيوس إلى ليفربول وهو سيناريو وارد بقوة بحسب تقارير صحفية تشير إلى رغبة الريدز في حسم الصفقة، فإن هناك بعض اللاعبين قد يدفعون الثمن في أقرب وقت من نجوم ليفربول.

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ويسلط "إرم نيوز" الضوء على اللاعبين المرشحين للمغادرة حال اكتمال صفقة فينيسيوس جونيور إلى ليفربول:

لويس دياز

لا شك أن اللاعب الكولومبي لويس دياز جناح أيسر ليفربول سيكون أول المغادرين حال رحيل فينيسيوس.

يدرك دياز جيداً أن فرص مشاركته ستكون صعبة للغاية حال التعاقد مع الجناح البرازيلي بخلاف أن اللاعب الكولومبي يملك بالفعل 3 عروض لمغادرة أسوار "أنفيلد".

وترغب أندية بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني والنصر السعودي في ضم اللاعب الكولومبي، وبالتالي فإن صفقة فينيسيوس ستكون بمثابة كلمة النهاية لدياز في ليفربول.

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داروين نونيز

رغم أن فينيسيوس لا يلعب في مركز رأس الحربة الذي يشغله اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم الفريق إلا أن هذه الصفقة قد تنهي مشوار الأخير مع الريدز.

ليفربول سيكون منفتحاً على بيع نونيز ومحاولة كسب مبلغ مالي من عائد رحيله لتمويل صفقة فينيسيوس بخلاف أن اللاعب الأوروغوياني سيكون بلا دور حقيقي في هجوم الريدز.

وتحرك ليفربول نحو صفقة المهاجم الفرنسي هوغو إيكتيكي نجم آنتراخت فرانكفورت الألماني لتدعيم مركز رأس الحربة وهو ما ينهي آمال نونيز في المشاركة.

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هارفي إليوت

ستكون صفقة فينيسيوس بمثابة ضربة قاضية لآمال اللاعب هارفي إليوت في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

منافسة محمد صلاح وكودي جاكبو وفينيسيوس ستكون أمراً شبه مستحيل بالنسبة للجناح إليون، وبالتالي سيكون السيناريو الأقرب رحيله عن الريدز.