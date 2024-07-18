سلطت صحيفة "سبورت" الضوء على عدم تواجد الهولندي فرينكي دي يونغ نجم وسط برشلونة، في الإعلان الجديد لقميص الفريق، الذي كشف عنه النادي، اليوم الخميس.

وارتبط اسم دي يونغ، بمغادرة صفوف الفريق الكتالوني، في ظل سعي البارسا لتوفير الأموال من أجل عقد صفقات جديدة.

ويُعتبر دي يونغ أبرز اللاعبين الذين قد تستفيد خزينة برشلونة من بيعهم في صفقة كبيرة مثل رونالد أراوخو، ورافينيا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن "العديد من اللاعبين شاركوا في تقديم القميص الجديد، ولكن الغريب أن دي يونغ أحد أبرز اللاعبين الذي يُمثلون شركة (نايكي) بالفريق لم يظهر في الإعلان".

وأشارت إلى أن النادي الكتالوني استعان في تقديمه للقميص الجديد بتسعة لاعبين من صفوف الفريق، وهم: بيدري، وغافي، وبالدي، ويامال، وكوبارسي، ورافينيا، وليفاندوفسكي، وأراوخو، وفيرمين.

ونوهت أن غياب الثنائي تير شتيغن وإلكاي غوندوغان مبرر لكونهما من الأوجه الدعائية لشركة أديداس، وكذلك غياب الثنائي جواو كانسيلو لانتهاء إعارته، وسيرجي روبيرتو لانتهاء تعاقده في 30 يونيو الماضي.

وتعرض دي يونغ للعديد من الإصابات الموسم الماضي، اثرت على مشاركته ومستواه مع النادي الكتالوني.

وكان اللاعب الهولندي قد أعرب في تصريحات له مؤخرا عن سعادته بالتواجد في النادي، وعدم وجود أي نية لديه للرحيل.

وكان دي يونغ قد انضم لنادي برشلونة في عام 2019، بصفقة بلغت قيمتها حوالي 65 مليون جنيه إسترليني.