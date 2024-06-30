رسميًّا: الزمالك يعلن تجديد عقد حارسه

وخاض صبحي 11 مباراة مع فريق المدرب جوزيه غوميز في الدوري المصري هذا الموسم، وأسهم في تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية هذا العام.

وانضم صبحي، الذي خاض أربع مباريات دولية مع مصر، إلى الزمالك عام 2019 وخاض تجارب مع الاتحاد السكندري وفاركو قبل أن يستقر مع ناديه منذ عام 2022.

ويأتي تجديد عقد صبحي بعد أيام من تعاقد الزمالك مع لاعب الوسط محمد شحاتة بصفة نهائية من طلائع الجيش بعد ضمه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.