أصبح ثنائي منتخب العراق علي جاسم وسعد ناطق مهددين بالغياب عن لقاء أوكرانيا في افتتاح مشوار أسود الرافدين بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وتنطلق منافسات كرة القدم يوم 24 يوليو الجاري، ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية بجانب أوكرانيا والمغرب والأرجنتين.

ويفتتح المنتخب العراقي مشواره بمواجهة أوكرانيا يوم 24 يوليو الجاري ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأعلن راضي شنيشل، مدرب منتخب العراق، غياب علي جاسم وسعد ناطق عن التدريبات الأخيرة بسبب الإصابة.

وأكد شنيشل أن علي جاسم تعرض للإصابة بشد عضلي، كما أن سعد ناطق شعر ببعض الآلام العضلية.

ولم تتضح الرؤية بخصوص لحاق الثنائي بمباراة أوكرانيا والتعافي من الإصابة التي تعرض لها الثنائي.

وخاض منتخب العراق مباراة ودية ضد الأولمبي المصري مؤخرًا في مدينة بوردو الفرنسية، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وغاب علي جاسم عن مباراة مصر الودية بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة راضي شنيشل له بالخروج من المعسكر للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا لانتقاله للدوري الإيطالي عبر نادي كومو الصاعد حديثًا للكالتشيو بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس.