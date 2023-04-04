ما حقيقة تعرّض أبناء كريستيانو رونالدو للضرب في مدرستهم؟

أصدرت جورجينا رودريغز، صديقة كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، بيانًا حول ما نشر في بعض الصحف واجتاح مواقع التواصل الاجتماع خلال الأيام الأخيرة عن تعرّض أبنائهما للضرب في المدرسة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تعرض أبناء رونالدو للضرب في إحدى المدراس خارج السعودية؛ ما دفع لاعب النصر السعودي لنقلهم إلى مدرسة جديدة في الرياض.