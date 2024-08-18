كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للفريق، لم يكن معجبًا بمستوى الناشئين، الذين دفع بهم في المباريات الأخيرة من عمر الدوري المصري.

وحصل عمر جابر وحمزة المثلوثي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وناصر ماهر خماسي الزمالك على راحة من المباريات في ظل الإجهاد الذي يعانيه الخماسي بسبب ضغط المباريات؛ ما دفع المدرب للاعتماد على ناشئي الفريق الأبيض في المواجهات الأخيرة.

كما عمل غوميز الفترة الماضية لمحاولة تجهيز أكبر عدد من الناشئين لتحديد الصفقات التي سيكون في حاجة إليها فور حل أزمة إيقاف القيد التي تعرقل إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي.

أخبار ذات علاقة ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وتعادل الزمالك

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "غوميز أبلغ أحمد مجدي، المدرب العام، بضرورة كتابة تقرير فني بعدم الحاجة إلى جميع الناشئين الذين شاركوا في المباريات".

وأضاف: "غوميز أوصى بإمكانية رحيل اللاعبين الناشئين على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرات في الفترة المقبلة".

وتابع المصدر: "مدرب الزمالك طلب من الإدارة ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن وظهير أيسر ورأس حربة بشكل عاجل للمنافسة الموسم المقبل".

أخبار ذات علاقة احتفال محمد صلاح الجديد.. هل لنادي الزمالك فضل على نجم ليفربول؟

وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة بنتيجة (2-2)، مساء السبت، على استاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده بذلك إلى 56 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف بلدية المحلة عند 28 نقطة، في المركز الـ16.