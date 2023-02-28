الشيرينغيتو: "يويفا" يدرس إيقاف برشلونة عن المشاركة الأوروبية لمدة عام

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إيقاف برشلونة عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عام بسبب التحقيقات في قضية دفع أموال لنائب رئيس الحكام السابق نيغريرا حسب البرنامج الإسباني الشهير "الشيرينغيتو".

ورغم أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أكد عدم تعرض برشلونة لعقوبات رياضية بسبب القضية للتقادم وفق قانون الرياضة الجديد، لكن إدانة برشلونة قد تؤدي إلى عقوبات رياضية من طرف الهيئات القارية ومنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال خافيير تيباس في تصريحات جديدة حول القضية :" بدأت عملية التحقيق، إذ إن التفسير مطلوب ليس فقط من قبل رئيس الدوري الإسباني، ولكن من قبل كل كرة القدم العالمية أيضًا. الضرر لا يمكن إصلاحه ويجب البحث عن توضيحات ونوايا ومسؤولين".

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني: "الإضرار بالسمعة التي لحقت بكرة القدم الإسبانية والعالمية هو بالفعل. لا يمكن إصلاحه."

وانتقد خافيير تيباس موقف ريال مدريد المساند لبرشلونة قائلًا:" هذا يناسب سياسة التواصل الخاصة بهم وإن كان موقفهم ناتجًا عن علاقتهم وموقفهم من رابطة الدوري الإسباني فهذا سيكون على كل حال موقفا صبيانيًّا".

ورد رئيس رابطة الدوري الإسباني على خوان لابورتا رئيس برشلونة وأكد أنه ليس لديه هوس ببرشلونة قائلًا:" ليس لدي هوس ببرشلونة و لابورتا يعرف ذلك، لكن القواعد ليست من تيباس ولكن من جميع أقسام وأندية الدوري الإسباني ويجب على الجميع احترامها".

وفي حال منع برشلونة من المشاركة الأوروبية لمدة عام فسيكون للأمر نتائج اقتصادية مروعة على النادي الذي يعاني من عقبات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.