أفادت تقارير صحفية سعودية أن لجنة الاستقطاب المسؤولة عن ضم لاعبين أجانب كبار في السعودية قد وجهت صدمة كبيرة للثنائي الهلال والنصر في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن اللجنة أبلغتهما أنهما لا يملكان أي دعم يخص فترة الانتقالات الجارية، بعد أن استنفدا حصتهما من الدعم في الصيف الماضي.

تلك الصدمة تعني أن أي صفقة يبرمها الهلال والنصر في سوق الانتقالات الصيفية يجب أن تكون من المداخيل المالية الخاصة بهما فقط.

يأتي هذا في وقت ارتبط فيه الثنائي بأسماء عالمية عديدة مثل أليسون بيكر، حارس ليفربول، للنصر، وكيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، للهلال وغيرهما.

لكن ليس على الهلال ولا النصر أن يقلقا، فحتى في حال عدم وجود دعم يستطيعان ضم أسماء كبيرة ولها ثقلها في الانتقالات الجارية، لكن سيكون عليهما الإسراع، كونهم نجوما دخلوا الموسم الأخير من عقدهم أو يتواجدون في الوقت الحالي دون عقود بالفعل.

ويلفريد نديدي

لاعب ليستر سيتي الحالي لا يوجد له أي عقد مع أي فريق في الوقت الحالي.

نديدي ارتبط بالانتقال للدوري الفرنسي والتركي، وتحديدًا مارسيليا وغلطة سراي، ولا يجب أن يمثل ضمه عقبة كبيرة سواء للهلال أو النصر، حيث أن راتبه ليس كبيرا هو الآخر.

غابرييل باربوسا

تختلف العقود في البرازيل بسبب طول الموسم هناك وانتهائه في ديسمبر، لذلك فعقد نجم فلامنغو لا ينتهي قبل ديسمبر المقبل.

لكن بالطبع نقله لأي فريق سيكون أرخص بشكل واضح؛ مما كان لو أمتلك عقدًا لموسم أو موسمين آخرين.

باربوسا مهاجم مميز، ولعب على المستوى الدولي في 18 مناسبة، وبكل تأكيد وجوده في النصر أو الهلال سيكون إضافة فنية كبيرة.

ترينت ألكسندر أرنولد

نجم ليفربول الحالي ومنتخب إنجلترا الذي قدم مستويات طيبة مؤخرًا في يورو 2024 على الرغم من أن غاريث ساوثغيت لا يمنحه الدقائق الكافية، يعد من الأسماء التي من الممكن ضمها بمقابل مادي ضئيل، في ظل وجود موسم وحيد مستمر في عقده.

ليروي ساني

ينتهي عقد اللاعب الألماني بحلول العام المقبل، بالتحديد في صيف 2025 وسيكون خيارا مذهلا للعديد من فرق الدوري السعودي وفي مقدمتهم بالطبع الهلال الذي سيحتاج لجناح أيمن بعد رحيل ميشيل وتألق مالكوم في دور صانع اللعب.

جوناثان دافيد

النجم الكندي الذي ارتبط بالفعل بعدة أندية في الصيف الجاري من بينها مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا، مرتبط أيضًا بالأهلي السعودي.

لكن في ظل صعوبات سوق الانتقالات على الهلال والنصر، فقد يكونان هما من يحاولان ضمه بشكل أكثر جدية، في ظل بقاء عام واحد على عقده في ليل.