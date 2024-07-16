مبابي يرد على تقارير رغبته ارتداء الرقم "10".. وموقفه من السوبر الأوروبي

رد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، على التقارير التي أشارت إلى رغبته في ارتداء القميص رقم "10" بدلا رقمه الحالي "9"، متحدثا في الوقت نفسه عن موقفه من خوض مباراة السوبر الأوروبي المقبلة ضد أتالانتا.

وقد تكون أول مباراة رسمية لمبابي مع ريال مدريد أمام أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي، المقررة يوم 14 أغسطس المقبل في بولندا.

وسيلعب ريال مدريد مباراة كأس السوبر الأوروبي بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد الفوز على فريق دورتموند الألماني بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

بينما يخوض أتالانتا اللقاء بصفته بطل الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد الفوز على نظيره فريق باير ليفركوزن الألماني بثلاثية دون رد.

وقال مبابي في مؤتمره الصحفي عقب تقديمه لاعبا رسميا في ريال مدريد: "من قال إنني أردت الحصول على الرقم 10؟ لدينا رقم 10، وهو لوكا مودريتش، لقد فاز بالكرة الذهبية وبكل شيء مع ريال مدريد، إنه لمن دواعي سروري وجوده في غرفة الملابس، الرقم ليس مهمًّا بالنسبة لي، الرقم (9) رقم مهم في هذا النادي، إنه لشرف لي أن أحصل عليه".

وعن خوضه مواجهة السوبر الأوروبي المقبلة، أوضح: "لقد تحدثت هذا الصباح مع أطباء النادي، نحن ننتظر النتائج وسنرى ما سنفعله، أنا متأكد من أنني أريد اللعب في كأس السوبر، لكن ذلك يعتمد على المدرب وبالنسبة لي يجب أن أكون مستعدًا لمساعدة الفريق، قد يكون هذا هو لقبي الأول في مباراتي الأولى، يمكن أن يكون شيئًا فريدًا، لكن ذلك يعتمد على المدرب، الآن أنا ذاهب في إجازة وعندما أعود سيخبرونني كيف يمكنني الاستعداد لمساعدة الفريق في أسرع وقت ممكن".

وعن رغبته في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أشار: "لا يوجد مكان أفضل من ريال مدريد للفوز بالألقاب، لكن أولويتي الآن هي التأقلم بشكل جيد مع الفريق؛ لأن هذا هو المفتاح، إذا حققت ذلك، فإن الباقي سيأتي بشكل طبيعي، الشيء الأساسي حاليا هو التدريب والتأقلم بشكل جيد مع الفريق".

فينيسيوس ورودريغو

وعن لعبه بجانب الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيو ورودريغو، قال مبابي: "فينيسيوس لاعب فريد من نوعه، وأنا سعيد جدًا باللعب معه ومع رودريغو ومع باقي زملائي، يمكن للاعبين العظماء اللعب معًا دائمًا، لن أواجه مشاكل في اللعب مع فينيسيوس، لقد قدم مواسم مثالية في ريال مدريد، يجب أن أتأقلم لمساعدة جميع اللاعبين في الفريق لتحقيق الفوز".

كريستيانو رونالدو

وعن اقتدائه بكريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق، خلال تقديمه في الملعب، أوضح: "لقد كانت 1،2،3، هلا مدريد بمثابة إشارة إلى كريستيانو، إنه صديق يقدم لي الكثير من النصائح، لقد صنع التاريخ في ريال مدريد، ينصحني دائمًا بالعمل، لقد كان الأمر صعبًا عليه في كأس أوروبا، لكن هذا لا يغير شيئًا بشأن الأسطورة التي هو عليها".

وعن مركزه المفضل في الملعب، أوضح: "أينما يريد المدرب، يمكنني اللعب في المراكز الثلاثة الأمامية، الشيء الأكثر أهمية هو أن أكون جيدًا بدنيًّا وذهنيًّا. بالنسبة لي، هذا ليس نقاشًا. لا أهتم، لا أهتم لذلك. بالنسبة لي هو اللعب ومساعدة الفريق".

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حلم الطفولة

وعن اللحظة التي قرر فيها التوقيع لريال مدريد، شدد مبابي: "منذ أن كنت طفلاً، لقد كان حلماً، ثم أصبح هدفاً، كنت أعرف أنه كان قدري من النهاية، أنا محظوظ لأن اليوم هذا قد جاء، أنا سعيد للغاية".

وتابع: "أشعر بالفخر لتمكني من القول إنني لاعب في ريال مدريد، لقد كان هذا حلمي عندما كنت طفلاً، وانتظرت ذلك لفترة طويلة. الحلم لا يمكن دفع ثمنه، إنه شعور عظيم بالرضا بالنسبة لي، ولكن أيضًا بالنسبة لعائلتي، كانت هناك العديد من المراحل والآن أريد فقط أن أفكر في الحاضر وأتطلع إلى لعب مباراتي الأولى".

واختتم: "قبل النزول إلى الملعب، كنت أشاهد التلفاز بحماس، ورأيت تلك الصور لي عندما كنت طفلاً. لقد كان يومًا رائعًا بالنسبة لي ولعائلتي، وآمل أيضًا لجميع مشجعي ريال مدريد وللنادي".