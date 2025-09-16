كتب: نور الدين ميفراني

اختار النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام رئيس وأحد ملاك فريق إنتر ميامي الذي يلعب له النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، مرشحه للفوز بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتوج ديفيد بيكهام بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة في مسيرته وكانت برفقة فريقه الأم مانشستر يونايتد في 1999 بعد مباراة نهائية شهيرة أمام بايرن ميونخ حسمها الفريق في الوقت بذل الضائع 2-1 بعدما كان متخلفًا طيلة 90 دقيقة 1-0.

ولعب ديفيد بيكهام لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان وميلان في أوروبا وفريق غلاكسي لوس أنجلوس الأمريكي.

وتوج النجم المعتزل بـ23 لقبًا في مسيرته كلاعب، قبل أن يقرر الاستثمار في الدوري الأمريكي للمحترفين ويؤسس فريق إنتر ميامي ويصبح الرئيس وأحد ملاك الفريق.

ديفيد بيكهام يختار المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا

اختار ديفيد بيكهام أحد الأندية التي لعب لها، وهو فريق ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وحال تتويج ريال مدريد، يكون اللقب السادس عشر في مسيرة الفريق الملكي، في حال تحققت نبوءة النجم الإنجليزي.

ولعب ديفيد بيكهام لريال مدريد ما بين 2003 و2007 وشارك في 159 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا وتوج برفقته بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.