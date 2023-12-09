ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يقتنص فوزًا مثيرًا من كريستال بالاس

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 76، قبل أن يسجل هيرفي إليوت هدف الريدز الثاني في الدقيقة 91.

وأكمل كريستال بالاس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما تعرَّض جوردان أيو للطرد عقب حصوله على بطاقتين صفراوين.

ويعد الهدف الذي سجله محمد صلاح، تاريخيًا، حيث وصل إلى 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، و200 هدف مع ليفربول في جميع المسابقات.

ورفع ليفربول رصيده إلى 37 ليعتلي الصدارة "مؤقتا"، بفارق نقطة أمام آرسنال الذي يمكنه استعادتها في حال فوزه على أستون فيلا في لاحق من اليوم.

وأصبح هذا الانتصار هو 11 لليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 4 مواجهات.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الـ14، بفارق الأهداف أمام بورنموث، بعدما تلقى الخسارة الثامنة في الدوري هذا الموسم.