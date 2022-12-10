ماتيو لاهوز يسجل رقمًا قياسيًا بعدد البطاقات الملونة في كأس العالم بعد مباراة الأرجنتين وهولندا

شهدت مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 جدلًا كبيرًا حول الحكم الإسباني الشهير ماتيو لاهوز حيث هاجمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي واتهمه حارس التانغو بالسعي إلى إقصائهم.

كما لم يسلم الحكم الإسباني من انتقادات هولندا، وقال فرينكي دي يونغ إن لاهوز كان فوق العقل، وإنه ضلَّ طريقه في الوقت الإضافي.