ماتيو لاهوز يسجل رقمًا قياسيًا بعدد البطاقات الملونة في كأس العالم بعد مباراة الأرجنتين وهولندا
شهدت مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 جدلًا كبيرًا حول الحكم الإسباني الشهير ماتيو لاهوز حيث هاجمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي واتهمه حارس التانغو بالسعي إلى إقصائهم.
كما لم يسلم الحكم الإسباني من انتقادات هولندا، وقال فرينكي دي يونغ إن لاهوز كان فوق العقل، وإنه ضلَّ طريقه في الوقت الإضافي.
وأشهر الحكم الإسباني 18 بطاقة في المباراة، وطرد مدافع المنتخب الهولندي دينزل دومفريس في الدقيقة 121، وهو رقم قياسي في نهائيات كأس العالم، وتجاوز الرقم السابق والذي كان أيضًا طرفه المنتخب الهولندي في دور الـ16 كأس العالم ألمانيا 2006 أمام البرتغال والتي عرفت بمعركة نورنبيرغ، وشهدت 4 حالات طرد، وقادها الحكم الروسي فالنتين إيفانوف.
واتهم إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني الحكم الإسباني لاهوز بمحاولة إقصاء منتخب بلاده ليتبع المنتخب الإسباني الذي خرج من المسابقة.
وقال إيميليانو مارتينيز: "كان لدينا أسوأ حكم في كأس العالم إلى حد بعيد، ولا أعرف ما الذي أراده الحكم من الركلة الحرة، لقد أعطى 10 دقائق من الوقت الإضافي، وأرادهم أن يعادلوا النتيجة، إنه مجنون، ومتعجرف، أنت تقول شيئًا وهو يتحدث معك بشكل سيئ، منذ أن تم استبعاد الإسبانيين، أعتقد أنه كان يريدنا أن نتبعهم أيضًا".
ويفتقد المنتخب الأرجنتيني الذي تأهل إلى نصف النهائي بضربات الترجيح في مواجهة كرواتيا لاعبيْن بسبب تراكم الإنذارات، وهما: ماركوس أكونيا، وغونزالو مونتييل.
وبحسب صحيفة "أس" فإن ماتيو لاهوز لن يقود أي مباراة فيما تبقى من مباريات كأس العالم قطر 2022.