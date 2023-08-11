بوستيكوغلو: هاري كين أخبرني منذ اليوم الأول أنه يريد الرحيل عن توتنهام
قال المدرب أنجي بوستيكوغلو، اليوم الجمعة، إن هاري كين من المقرر أن يغادر، قريبًا، صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وأن تخطيطًا لمستقبل النادي للمستقبل يجري مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود قائد منتخب إنجلترا.
ويقترب كين، البالغ من العمر 30 عامًا، الهداف التاريخي للنادي، من إتمام صفقة انتقال قياسية لبايرن ميونخ الألماني بقيمة 100 مليون يورو (109.78 مليون دولار).
وأبلغ بوستيكوغلو الصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غدٍ الأحد، أمام برنتفورد: "ما أفهمه أن الأمور تسير نحو نقطة يبدو فيها أنها ستتم الصفقة.
"من هذا المنظور، فإن الأمر يعطينا بعض الإيضاح بأن منع شيء غير متوقع يؤدي في النهاية لحدوثه، ولذا فإننا سنمضي قُدمًا دون هاري".
وأوضح بوستيكوغلو، الذي تولّى تدريب توتنهام، في يونيو الماضي، إن كين ألمح له، منذ اليوم الأول، إلى رغبته في الرحيل بعد 19 عامًا مع النادي ولم يحاول المدرب إقناعه بالبقاء.
وأردف: "تحصل نوعًا ما على إشارة إلى أنه كان قد يتخذ قرارًا ما إذا وافق الناديان (توتنهام والفريق الآخر الذي سينضم إليه) على رحيله.
"لم يكن هناك أي شيء على امتداد تلك الفترة يجعلني أشعر أن هناك أي أمر آخر سيحدث عكس ذلك.
"كل ما كنت سأقوله لن يكون ذا صلة بما يشعر به كين، نظرًا لأنني موجود هنا الشهر الماضي فقط، ويمكنني أن أخطط وأضع رؤية عظيمة، لكنني متأكد من أنه سمع ذلك من قبل".
وأنهى توتنهام في المركز الثامن بشكل مخيب للآمال في الدوري الموسم الماضي، وهو مركز خارج المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بينما سيلعب بايرن في دوري الأبطال.
وقال بوستيكوغلو إن توتنهام كان يفكر برحيل كين منذ فترة، لذا "فإن هذا لم يغير بشكل كبير من وجهة نظري، مما نحاول تجهيزه.
"كانت إستراتيجيتنا برمتها تتمحور حول حقيقة أن هاري لن يكون موجودًا، أكثر من احتمال وجوده. لذا فإن ما يحدث لا يبدو كما لو كان لدينا احتفال هذا الصباح، وماذا سنفعل؟ كنا نعلم أن هذا سيحدث".
وأشار بوستيكوغلو إلى أن توتنهام لا يزال يعد فريقًا كبيرًا، وسيكون هناك المزيد من الانتقالات.
وأضاف: "أعتقد أن بعض اللاعبين سيبحثون عن فرص في مكان آخر ولا يزال أمامنا 3 أسابيع أو نحو ذلك في فترة الانتقالات.. هذا ليس لأن هاري رحل، وهذا كان دائمًا في مخططنا".