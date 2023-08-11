بوستيكوغلو: هاري كين أخبرني منذ اليوم الأول أنه يريد الرحيل عن توتنهام

وأبلغ بوستيكوغلو الصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غدٍ الأحد، أمام برنتفورد: "ما أفهمه أن الأمور تسير نحو نقطة يبدو فيها أنها ستتم الصفقة.

"من هذا المنظور، فإن الأمر يعطينا بعض الإيضاح بأن منع شيء غير متوقع يؤدي في النهاية لحدوثه، ولذا فإننا سنمضي قُدمًا دون هاري".

وأوضح بوستيكوغلو، الذي تولّى تدريب توتنهام، في يونيو الماضي، إن كين ألمح له، منذ اليوم الأول، إلى رغبته في الرحيل بعد 19 عامًا مع النادي ولم يحاول المدرب إقناعه بالبقاء.