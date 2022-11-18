مانشستر يونايتد ينتفض ضد كريستيانو رونالدو

انتفض نادي مانشستر يونايتد ضد كريستيانو رونالدو، وقرر تعيين فريقًا من المحامين لمقاضاة النجم البرتغالي لخرقه المزعوم لعقده مع النادي بعد هجوم قائد البرتغال على النادي الإنجليزي في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، مع سعي النادي لحل سريع لهذه القضية.

وهذا يعني أنه من شبه المؤكد أن رونالدو لن يلعب مع يونايتد مرة أخرى، مع التأكيد بأن المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا قد تلقى تعليمات بعدم العودة إلى قاعدة تدريب كارينغتون بعد مشاركته مع البرتغال في مونديال قطر.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إنه عندما تحدث رونالدو إلى بيرس مورغان على محطة Talk TV ، أدلى بسلسلة من المزاعم السيئة حول يونايتد.

ومن بين ذلك أنه تم إجباره من قبل النادي على الرحيل، وأن كبار المسؤولين التنفيذيين افتقروا إلى التعاطف معه بعد وفاة ابنه حديث الولادة في أبريل/نيسان الماضي، وأن المالكين، عائلة غليزر، لا يهتمون بالنادي وأن المدير الفني إريك تن هاغ لا يهتم بذلك ولا يحترمه.

وقال بيان للنادي، يوم الجمعة: "بدأ مانشستر يونايتد هذا الصباح خطوات مناسبة ردًا على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية الأخيرة. لن ندلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".