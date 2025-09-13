نجم الاتحاد السعودي: لا نحتاج إلى لاعبين جدد (فيديو)

يثق موسى ديابي، نجم الاتحاد السعودي، بزملائه الموجودين في الفريق كثيرًا، مؤكدا أن تشكيلة "العميد" لا تحتاج إلى لاعبين جدد، على عكس ما يتم ترديده عبر منصات التواصل الاجتماعي والمحللين الرياضيين.

وكان جمهور الاتحاد وجه انتقادات للإدارة الرياضية لعدم تعاقدها مع صفقات قوية في بداية الميركاتو الصيفي، ولكن مع قرب إغلاق باب الانتقالات تحركت الإدارة بشكل عاجل وتعاقدت مع 3 صفقات: الجناح البرتغالي روجر فيرنانديز من سبورتينغ براغا، والمالي محمد دومبيا من رويال أنتويرب البلجيكي، ويان كارلو سيميتش قادما من أندرلخت البلجيكي.

وفاز فريق الاتحاد على حساب منافسه الفتح بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وعقب المباراة قال موسى ديابي في تصريحات تلفزيونية: "الاتحاد لا يحتاج إلى تغيير على مستوى اللاعبين، لا يجب أن تتابعوا كل ما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي، علينا التركيز على فريقنا، لدينا لاعبون جيدون سواء الكبار أو الشبان".

وأضاف: "الجميع يريد تقديم أفضل مستوى لديه، وسنقدم مستوى أفضل من الموسم الماضي".