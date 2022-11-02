السنغال تحمل أفضل آمال أفريقيا في كأس العالم 2022

تحمل السنغال بطلة أفريقيا أفضل آمال القارة السمراء في تحقيق إنجاز جديد في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر وتعويض الظهور المحبط في روسيا قبل أربع سنوات عندما خرجت من الدور الأول بقواعد اللعب النظيف.

والسنغال ضمن ثلاثة منتخبات أفريقية وصلت لدور الثمانية بكأس العالم، حيث كانت البداية مع الكاميرون في 1990، وحققت هذا الإنجاز في 2002 عندما استهلت مشوارها الأول في البطولة بالتغلب على فرنسا حاملة اللقب في ذلك الحين في الجولة الافتتاحية.

ومنذ أن تأهلت غانا لدور الثمانية في 2010، لم يقدم أي منتخب أفريقي أداء يذكر في البطولة.

وفي روسيا قبل أربع سنوات، غادرت المنتخبات الأفريقية الخمسة من الدور الأول، ومنها السنغال التي كانت متساوية مع اليابان في رصيد النقاط لكنها ودعت المنافسات لأنها حصلت على عدد أكبر من الإنذارات.

وطرأت على السنغال تغييرات كبيرة منذ ذلك الحين، مدفوعة بمجموعة من اللاعبين المولودين في فرنسا، بينهم حارس المرمى إدوار ميندي والمدافع عبدو ديالو ولاعبا الوسط بابي جي ونامباليس مندي.