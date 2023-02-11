ترتيب الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يسقط أمام موناكو

سقط باريس سان جيرمان 1/3 أمام موناكو في قمة الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي، اليوم السبت.

وفي غياب ليونيل ميسي وكيليان مبابي وحضور نيمار تقدم أليكسندر جولوفين لموناكو في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء..

وأضاف وسام بن يدر الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 18بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا، قبل أن يسجل وارين زايري إميري الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 39.