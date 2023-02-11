ترتيب الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يسقط أمام موناكو
سقط باريس سان جيرمان 1/3 أمام موناكو في قمة الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي، اليوم السبت.
وفي غياب ليونيل ميسي وكيليان مبابي وحضور نيمار تقدم أليكسندر جولوفين لموناكو في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء..
وأضاف وسام بن يدر الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 18بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا، قبل أن يسجل وارين زايري إميري الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 39.
وعاد وسام بن يدر وسجل الهدف الثاني له والثالث لموناكو في الدقيقة 45+2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وجمدت الخسارة رصيد باريس سان جيرمان عند 54 نقطة من 23 مباراة ويتقدم بـ7 نقاط عن موناكو الثاني.
وخسر باريس سان جيرمان للمرة الثالثة وحقق الفوز 17 مرة وتعادل 3 مرات في 23 مباراة في الدوري الفرنسي.
وجاءت خسارة باريس سان جيرمان بعد الخروج من كأس فرنسا بالخسارة أمام مارسيليا وقبل أيام من مواجهة بايرن ميونخ يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.