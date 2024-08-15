بدأ نادي ريال مدريد مهاجمة حكام الدوري الإسباني، قبيل انطلاق منافسات الموسم الجديد من "لا ليغا".

ويبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني منتعشًا بتتويجه بلقب كأس السوبر الأوروبي، حيث يفتتح الفريق الملكي مشواره في الليغا أمام ريال مايوركا يوم الأحد المقبل.

واستعاد مدريد تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقب الدوري الإسباني من غريمه اللدود برشلونة، كما فرض هيمنته على الموسم الماضي، وعزز رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا محرزا اللقب الخامس عشر في مسيرته والسادس في آخر 11 موسما.

ولكن في تصرف مفاجئ، وجهت قناة "ريال مدريد" هجومًا لاذعًا ضد حكام الدوري الإسباني، قبيل انطلاق منافسات الفريق في الدوري.

وأذاعت القناة تقريرًا، مساء يوم الخميس، هاجمت فيه طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد ضد مايوركا القادمة.

وأعلن الاتحاد الإسباني تعيين سيزار سوتو جرادو لإدارة مباراة ريال مدريد ومايوركا في الجولة الأولى، على أن يكون خافيير إغليسياس حكمًا لتقنية الفيديو.

ونشرت قناة ريال مدريد عن طاقم تحكيم مباراة مايوركا القادمة، وذكّرت بما زعمت أنه "فضائح سابقة" لهؤلاء الحكام ضد ريال مدريد.

يذكر أن ريال مدريد قام بنفس تلك الأفعال في الموسم الماضي، وكان يهاجم الحكام بضراوة عبر القناة الرسمية للنادي، ما تسبب له بمشاكل مع أندية برشلونة وإشبيلية ورابطة الدوري الإسباني أيضًا.

ويبدو جليا أن ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الماضي لم تكن كافية لإرضاء العملاق ريال مدريد، ويتطلع إلى موسم آخر حافل بالألقاب.

ويبدأ ريال مدريد سعيه لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الإسباني إلى 37 لقبا، يوم 18 أغسطس على ملعب مايوركا.