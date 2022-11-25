رسميًا: قطر أول منتخب يودع كأس العالم 2022 بعد تعادل هولندا والإكوادور

أصبحت قطر أول منتخب يودع نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعد تعادل الثنائي المنافس في المجموعة الأولى هولندا والإكوادور 1-1

وتملك هولندا والإكوادور 4 نقاط لكل منهما مقابل 3 للسنغال.

ولم تحصل قطر على أي نقطة بعد أن خسرت مباراتها الافتتاحية 2-صفر أمام الإكوادور، ثم خسرت 3-1 أمام السنغال، في وقت سابق اليوم الجمعة.

ولا يمكن لقطر التأهل مهما حدث في مباراتها الأخيرة ضد هولندا، يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت قطر بحاجة إلى فوز الإكوادور على هولندا للتمسك ببصيص الأمل، لكن التعادل جعلها أول المغادرين للبطولة.

لكنها سجلت على الأقل هدفها الأول في النهائيات برأسية البديل محمد مونتاري في استاد الثمامة بالدوحة اليوم الجمعة.

وأحيت بطلة أفريقيا آمالها بحصد أول ثلاث نقاط مقابل أربع نقاط لهولندا والإكوادور.

وسيتأجل حسم المتأهلين إلى دور 16 إلى الجولة الأخيرة حين تلتقي قطر مع هولندا وتصطدم السنغال مع الإكوادور.