الاتحاد الآسيوي يعلن عودة مباريات الذهاب والإياب بين الأندية السعودية والإيرانية

وأوضح: "قبيل هذا الاتفاق بين الاتحادين، كانت جميع المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم، سواء على مستوى المنتخب الوطني أو الأندية، تقام على ملاعب محايدة، وذلك بحسب القرار الصادر عام 2016 عن لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وتابع البيان: "يرحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهذه الخطوة التاريخية، والتي تعكس التزام الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم في توطيد العلاقات داخل مجتمع كرة القدم في كلا البلدين، بشكل يسمح للأندية باستضافة المباريات على ملاعبها وزيارة ملعب الفريق المقابل في المباريات الخارجية؛ ما يزيد من مستوى التفاعل وتحقيق المتعة للجماهير واللاعبين".

وختم البيان: "مع اعتماد إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب بين أندية الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم، اعتبارًا من الـ19 من سبتمبر، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد التزامه الكامل بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة أطراف اللعبة في هذه المباريات، مع تأمين الموافقات اللازمة من اللجان المعنية.

وفي دوري أبطال آسيا سيلعب نادي الاتحاد السعودي إلى جانب سباهان الإيراني، في المجموعة الثالثة إلى جانب القوة الجوية العراقي، وأجمك الأوزبكي.

ويلعب الهلال السعودي مع نساجي الإيراني في المجموعة الرابعة ومومباي الهندي، ونافباخور الأوزبكي.

أما النصر السعودي فيلعب في المجموعة الخامسة مع بيرسبوليس الإيراني والدحيل القطري والاستقلال الإيراني.