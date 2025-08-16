أوباميانغ يتدخل لفض مشادة حادة بين نجمي مارسيليا بعد الخسارة في الدوري الفرنسي

كشفت تقارير إخبارية فرنسية أن مشادة قوية وعنيفة اندلعت داخل غرف تغيير الملابس في نادي أولمبيك مارسيليا أمس الجمعة عقب أول مباراة للفريق في الدوري الفرنسي الممتاز.

وووفقا لمجلة "ليكيب" (L'EQUIPE)، كان النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم القادسية السعودي السابق، والمغربي مهدي بنعطية المدير الرياضي لأولمبيك مرسيليا أمام اشتباك عنيف بين اللاعبين أدريان رابيو وجوناثان راو وذلك داخل غرف تبديل الملابس بعد الخسارة أمام رين.

وافتتح أولمبيك مرسيليا منافسات الموسم الجديد أمس بالخسارة (1 ـ 0) أمام مضيفه رين الذي لعب أكثر من ثلثي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه المغربي عبد الحميد آيت بودلال في الدقيقة 30.

أخبار ذات علاقة نجم مغربي واعد يتلقى صدمة قوية بأول مباراة في مسيرته بالدوري الفرنسي (صور)

وأحرز لودوفيك بلاس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة مانحا فريقه أول 3 نقاط في مواجهة الافتتاح.

وعقب الخسارة، دخل لاعبو مارسيليا في اشتباك فيما بينهم بعد أن انتقد أدريان رابيو بعض زملائه لفشلهم في تقديم مستوى جيد وتسببهم في الخسارة وفق تقديره.

وقالت مجلة "ليكيب": "بعد صافرة النهاية، أظهر عدد من اللاعبين الأساسيين في أولمبيك مرسيليا عن إحباطهم، ومن بين قادة الفريق، القائد ليوناردو باليردي، وبيير إيميل هويبيرغ، الذين وجهوا انتقادات لاذعة للبقية".

أخبار ذات علاقة "صوت الأسطورة جورج".. تيموتي وياه يكشف وصية والده قبل انتقاله لمارسيليا

وتابعت: "أدريان رابيو انتقد أداء بعض زملائه الذين لم يقدموا المستوى المطلوب، وهذا ما أثار رد فعل اللاعب جوناثان راو، الذي رد على هجوم رابيو ودخل معه في مشادة عنيفة استوجبت تدخل بعض العناصر ومن بينهم بيير أوبامبيانغ، والمدير الرياضي مهدي بنعطية والمدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي".

وذكرت المصادر ذاتها أن اللاعبين دخلا في اشتباك قوي وكادت الأمور تتطور لتبادل العنف ولكن عاد الهدوء بعد تدخل روبرتو دي زيربي مدرب الفريق ليفصل بين رابيو وراو.