يواصل الاتحاد السعودي مبارياته الودية خلال معسكره الخارجي الحالي في إيطاليا، الذي يستعد من خلاله لانطلاق الموسم الجديد للدوري السعودي، وسيلاقي "العميد" نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم الأربعاء.

وخاض الاتحاد بقيادة المدرب الفرنسي لوران بلان 3 مباريات ودية سابقة، وخسرها أمام كل من ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 1-4، وإلتشي 0-2، وإشبيلية 0-1.

وتعاقد نادي الاتحاد خلال الفترة الصيفية، حتى الآن، مع 3 لاعبين أجانب وهم؛ لاعب الوسط الجزائري حسام عوار، والجناح الفرنسي موسى ديابي، بالإضافة إلى الحارس الصربي رايكوفيتش.

ويبدأ الاتحاد موسمه الجديد من دوري روشن السعودي، الذي ينطلق يوم 22 أغسطس الجاري، بمواجهة فريق الخلود في الجولة الافتتاحية الخميس 24 أغسطس.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الاتحاد وإنتر ميلان الساعة 09:30 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على ملعب بريانتو بإيطاليا، وتذاع عبر تطبيق (STC).