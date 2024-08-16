أعلن نادي العين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا 2024، اليوم الجمعة التعاقد مع الظهير البرتغالي فابيو كاردوسو قادما من بورتو البرتغالي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ونشر نادي عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي خبر ضمّه المدافع البرتغالي: "العين يعلن رسميا التعاقد مع فابيو كاردوسو لمدة موسم على سبيل الاعارة قادمًا من بورتو البرتغالي".

وأضاف: "بعد وصول اللاعب لدولة الإمارات صباح اليوم واجتيازه للفحوصات الطبية، تم إمضاء العقد رسميا".

وسيحمل الوافد الجديد على نادي العين القميص رقم 4 وفق ما أكدته مصادر مقربة من النادي.

وكان اللاعب البالغ عمره 30 عاما قد انضم إلى بورتو في 2021 بعقد لمدة خمس سنوات، قادما من سانتا كلارا البرتغالي حيث أمضى ثلاث سنوات.

ويخوض نادي العين الإماراتي مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الأولى للموسم الجديد 2024 ـ 2025، ضمن مجموعة الغرب حيث يلعب على أرضه أمام السد والريان من قطر والهلال والأهلي من السعودية، كما يواجه

خارج أرضه كلا من باختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي والنصر السعودي والغرافة القطري.