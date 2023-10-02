لوكاكو عن تألقه مع روما: لديَّ علاقة قوية مع مورينيو ويعرفني جيدًا

علق روميلو لوكاكو، مهاجم فريق روما، على تألقه مع فريقه الجديد مؤخرًا، رغم لنتائج السلبية التي حققها الفريق منذ بداية الموسم.

ونجح روما في تحقيق فوز ثمين على منافسه فروسينوني، بنتيجة (2-0)، أمس الأحد، بمنافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وقال لوكاكو الذي سجل الهدف الأول لروما، في تصريحات إعلامية: "تحدثنا خلال الأيام الماضية وقلنا إن الفوز مهم جدًّا بالنسبة لنا، لقد قدمنا أداءً جيدًا، قدمنا كل شيء لدينا. سجلنا هدفين ولم نستقبل أي هدف، لذا يجب أن نستمر على الطريق ذاته".