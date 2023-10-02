لوكاكو عن تألقه مع روما: لديَّ علاقة قوية مع مورينيو ويعرفني جيدًا

لوكاكو عن تألقه مع روما: لديَّ علاقة قوية مع مورينيو ويعرفني جيدًا
علق روميلو لوكاكو، مهاجم فريق روما، على تألقه مع فريقه الجديد مؤخرًا، رغم لنتائج السلبية التي حققها الفريق منذ بداية الموسم.
ونجح روما في تحقيق فوز ثمين على منافسه فروسينوني، بنتيجة (2-0)، أمس الأحد، بمنافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
وقال لوكاكو الذي سجل الهدف الأول لروما، في تصريحات إعلامية: "تحدثنا خلال الأيام الماضية وقلنا إن الفوز مهم جدًّا بالنسبة لنا، لقد قدمنا أداءً جيدًا، قدمنا كل شيء لدينا. سجلنا هدفين ولم نستقبل أي هدف، لذا يجب أن نستمر على الطريق ذاته".
وأضاف: "لدي علاقة قوية مع مورينيو، وهو يعرفني جيدًا، ويجب أن أضع نفسي تحت تصرف روما، وأريد أيضًا أن أشكر زملائي في الفريق على مساعدتهم لي منذ يومي الأول".
وتابع: "الفريق هو الأهم، نحن في موقف صعب ونحن جميعًا نعلم ذلك، علينا أن نتحسن سواء في التدريب أو أثناء المباريات".
تصريحات مورينيو
من جانبه، قال مورينيو تعليقًا على فوز فريقه: "اعتقدت أنني يمكن أن أتحمل مسؤولية عدم تسجيل لوكاكو، على أقل تقدير، لا يمكن لأحد أن يتهمني بذلك، لأن روميلو يواصل التسجيل، إنه يسجل هنا، ويسجل في مانشستر يونايتد، وفي إنتر، روميلو يسجل في كل مكان، لحسن الحظ أنا لست مدربًا يستطيع إزالة صفات روميلو".
وأردف: "نحن فريق متحد، أنا سعيد للغاية بالفوز بالمباراة، لأنه عندما تخسر بالطريقة التي خسرنا بها في منتصف الأسبوع، فإن الأمر ليس سهلاً، يجب أن تكون متوازنًا عاطفيًّا ولديك العقلية الصحيحة للوصول إلى هذا الملعب".