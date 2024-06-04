بيريز يشعل غرف ملابس ريال مدريد متعمدًا

قبل ساعات قليلة، تداولت تقارير صحفية إسبانية أخبارا عن رغبة ريال مدريد في تحويل إعارة خوسيلو إلى عقد انتقال نهائي لصالح الملكي.

وما هي إلا ساعات قليلة حتى أعلن ريال مدريد بشكل رسمي ضم كيليان مبابي إلى صفوفه، قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

كل تلك الأخبار قد تبدو طبيعية لمن لا يتابع ريال مدريد جيدًا، ولا يعرف قراءة ما بين السطور، وتأثير القرارات العاطفية في مستقبل الفرق.

كيف يمكن أن يؤثر ذلك القرار من فلورنتينو بيريز في تمديد عقد خوسيلو وضم مبابي في اليوم نفسه على مستقبل الملكي، وكيف قد يدمر غرف الملابس؟ ذلك ما نستعرضه فيما يلي: