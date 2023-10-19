بعد غياب 10 أشهر.. مانويل نوير قد يعود في مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز

وغاب حارس ألمانيا عن المشاركة بعد إصابته بكسر في الساق خلال حادث تعرض له أثناء تزلجه على الجليد أثناء فترة عيد الميلاد في ديسمبر كانون الأول 2022 بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم.

وقد يكون جاهزًا للمشاركة بعد غد السبت، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن الطاقم الطبي أعطى الحارس البالغ عمره 37 عامًا الضوء الأخضر للعودة للمباريات.

ويعتمد بايرن، الذي لم يعلق على الأمر بعد، على البديل المخضرم سفين أولرايش.

وساعد أولرايش بايرن على الخروج بشباك نظيفة في ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم، وتعود المرة الأخيرة التي حقق فيها الفريق ذلك لأول سبع مباريات في الموسم العام 2017.