بعد غياب 10 أشهر.. مانويل نوير قد يعود في مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز
يكثف مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ تحضيراته للعودة بعد غياب دام عشرة أشهر بسبب الإصابة وقد يشارك أمام ماينز المتعثر بعد غدٍ السبت، مع استئناف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولي.
وغاب حارس ألمانيا عن المشاركة بعد إصابته بكسر في الساق خلال حادث تعرض له أثناء تزلجه على الجليد أثناء فترة عيد الميلاد في ديسمبر كانون الأول 2022 بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم.
وقد يكون جاهزًا للمشاركة بعد غد السبت، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن الطاقم الطبي أعطى الحارس البالغ عمره 37 عامًا الضوء الأخضر للعودة للمباريات.
ويعتمد بايرن، الذي لم يعلق على الأمر بعد، على البديل المخضرم سفين أولرايش.
وساعد أولرايش بايرن على الخروج بشباك نظيفة في ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم، وتعود المرة الأخيرة التي حقق فيها الفريق ذلك لأول سبع مباريات في الموسم العام 2017.
ولن يكون نوير اللاعب الوحيد العائد من الإصابة، حيث عاد أيضًا سيرج غنابري، الذي أصيب بكسر في ذراعه، إلى تدريبات الفريق هذا الأسبوع، بالإضافة للمدافع ماتيس دي ليخت الذي استعاد لياقته.
ولم يخسر العملاق البافاري حتى الآن في الدوري الألماني ورغم احتلاله للمركز الثالث وله 17 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن باير ليفركوزن المتصدر، فإنه في حالة جيدة.
وسجل الفريق 23 هدفًا ليكون أقوى هجوم في الدوري، مع إحراز الجناح ليروي ساني ستة أهداف.
ويقدم المهاجم الألماني أداء رائعًا وسجل أهدافًا أكثر من التي سجلها في النصف الأول من كل موسم خاضه من قبل في الدوري الألماني.
وسيواجه ساني أضعف خط دفاع في الدوري، بالتساوي مع بوخوم ودارمشتاد، حيث استقبل ماينز 19 هدفًا.