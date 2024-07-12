رغم خيبة "يورو 2024".. كيليان مبابي يتوج بجائزة عالمية جديدة

أحرز نجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد الإسباني كيليان مبابي على جائزة "إسباي" (ESPY) لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2024 التي تمنحها شبكة "إي أس بي آن" العالمية (ESPN) لأفضل المشاهير في عالم الرياضة.

وعلى الرغم من ظهوره المخيب في كأس أمم أوروبا 2024، التي خرج فيها المنتخب الفرنسي من نصف النهائي، بينما اكتفى قائده بتسجيل هدف واحد من ركلة جزاء، أحرز مبابي الجائزة الشهيرة لأفضل لاعب كرة قدم للرجال للعام الحالي.

وشكل النجم الفرنسي الحدث الأبرز خلال نهاية الموسم الماضي في عالم كرة القدم، بعد صفقة انتقاله التاريخية والمثيرة للجدل من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد حيث سيتم تقديمه رسميا يوم الثلاثاء المقبل في ملعب سان تياغو بيرنابيو في مدريد.

وخلال حفل توزيع جوائز "إسباي" في مختلف الرياضات، تم تتويج لاعبة التنس الأمريكية كوكو غوف كأفضل لاعبة تنس في العام 2024 بينما تم اختيار سائق سيارات فورمولا وان، ماكس فيرستابين، أفضل سائق للرياضات الميكانيكية في العالم.

وفي كرة السلة، تم اختيار لاعب دالاس مافيريكس لوكا دونسيتش أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين للعام الحالي.