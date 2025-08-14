الاتحاد السعودي يخصص مبلغا مرعبا لخطف صفقة النصر السعودي

دخل نادي الاتحاد السعودي بقوة على خط المفاوضات لمزاحمة النصر في التعاقد مع سعد الناصر، نجم التعاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقدّما عرضا ماليا كبيرا من أجل الظفر بخدماته.

ويستهدف النصر تدعيم مركز الظهير الأيسر هذا الصيف، ووجّه أنظاره نحو سعد الناصر، وسط تقارير تشير إلى رغبة اللاعب في ارتداء قميص "العالمي".

وذكرت صحيفة "اليوم"، في تقرير لها، أن الاتحاد قدّم عرضًا بقيمة 60 مليون ريال لإدارة التعاون، مؤكدة أن رغبة اللاعب ستكون العامل الحاسم، خاصة أنه يميل للانتقال إلى النصر.

وأضاف التقرير أن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد حسم الصفقة، مع إعلان التعاون عن الوجهة النهائية للاعب.

وخاض سعد الناصر 41 مباراة مع التعاون الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 3 أهداف أخرى.

وكان الاتحاد أعلن أمس تعاقده مع أحمد الجليدان قادما من الفتح، بعقد يمتد 5 سنوات، لتدعيم الجبهة اليمنى.

ويستعد "العميد" لخوض بطولة كأس السوبر السعودي بين 19 و23 أغسطس الجاري، حيث يلتقي النصر في نصف النهائي بمدينة هونغ كونغ، قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري روشن بمواجهة الأخدود يوم 28 من الشهر نفسه.