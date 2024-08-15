محلل تحكيمي يسخر من رونالدو (فيديو)

سخر المحلل التحكيمي، سمير عثمان، من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بسبب إحدى الكرات في مباراة "العالمي" ضد التعاون، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقاد كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي إلى التأهل لنهائي كأس السوبر.

وفاز النصر على التعاون 2-0 في نصف النهائي ليضرب موعدًا ناريًّا مع الهلال في النهائي.

وقال سمير عثمان خلال تحليله للحالات التحكيمية: "كانت هناك حالة جديدة كوميدية في الدقيقة الـ38، ورونالدو كان منفردًا بالكرة، ولكنها ابتعدت عنه، وخرجت خارج حدود الملعب، ولكن رونالدو قال للحكم إن الكرة في الأساس تسلل، ولكن الحكم المساعد رد عليه بأنها لم تكن كذلك، والسؤال كان غريبًا من اللاعب، ومن الطبيعي أن اللاعب كان يستلم الكرة، ولكنه قام بهذه الحركة؛ لأنه لم يتمكن من إيقاف الكرة، وكان يريد تبرير موقفه".

النصر سيواجه الهلال يوم السبت المقبل ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

ونجح رونالدو في فك عقدة نصف نهائي السوبر السعودي، والتأهل للمباراة النهائية في المحاولة الثالثة.

النصر كان خسر من الهلال في نصف نهائي النسخة الماضية التي توج بها الزعيم.

كما كان خسر في نصف نهائي النسخة قبل الماضية على يد الاتحاد، الذي فاز باللقب.