تين هاغ يخير ماغواير بين القتال على مركزه أو الرحيل عن مانشستر يونايتد

قال إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن المدافع هاري ماغواير يجب أن يغادر النادي إن لم يشعر بالثقة الكافية للقتال على مركزه وسط تقارير بشأن انتقاله إلى وست هام يونايتد.

وجرد المدرب الهولندي ماغواير من شارة القيادة الشهر الماضي في ظل تفضيل رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف في الدفاع.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن وست هام اتفق على ضم ماغواير مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (38.01 مليون دولار) بعدما كان أغلى مدافع في العالم حين ضمه يونايتد من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في 2019.