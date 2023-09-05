الشباب السعودي يعلن تعاقده رسميا مع المغربي رومان سايس
أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده رسميا مع المدافع المغربي رومان سايس، على سبيل الإعارة من السد القطري، حتى نهاية الموسم الحالي.
ونشر النادي السعودي فيديو للترحيب باللاعب عبر الحساب الرسمي على منصة إكس، وعلق النادي قائلا: "مازال مازال، قائد أسود الأطلس شبابي".
وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 7 سبتمبر الجاري.
صفقة انضمام سايس للشباب ستكون الثالثة هذا الصيف، بعد الكولومبي غوستافو كويلار والبلجيكي يانيك كاراسكو.
سايس انضم إلى السد القطري هذا الصيف، وشارك في البطولة العربية، لكنه لم يلعب أي مباراة في الدوري القطري بسبب فشل ناديه في تسجيله بالقائمة.
وفوجئ النجم المغربي مع بداية الموسم بأن إدارة السد فشلت في تسجيله، بسبب اكتمال عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في قوائم الفرق بالدوري.
وتنص اللوائح على السماح للأندية بتسجيل 7 لاعبين أجانب، بشرط أن يكون 2 منهم تحت 21 عاما.
ورومان سايس، البالغ من العمر 33 عاماً، بدأ مسيرته الاحترافية في فرنسا عام 2010 مع نادي أولمبيك فالانس، ومن ثم انتقل إلى كليرمونت ولوهافر، وفي عام 2022، انتقل إلى بشكتاش التركي حيث شارك في 25 مباراة وسجل هدفاً واحداً.
على صعيد المنتخب، لعب رومان سايس 75 مباراة مع منتخب المغرب وسجل هدفين، وشارك في كأس العالم الأخيرة التي شهدت تألق أسود الأطلس وبلوغهم نصف نهائي المونديال.