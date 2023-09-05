الشباب السعودي يعلن تعاقده رسميا مع المغربي رومان سايس

أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده رسميا مع المدافع المغربي رومان سايس، على سبيل الإعارة من السد القطري، حتى نهاية الموسم الحالي.

ونشر النادي السعودي فيديو للترحيب باللاعب عبر الحساب الرسمي على منصة إكس، وعلق النادي قائلا: "مازال مازال، قائد أسود الأطلس شبابي".