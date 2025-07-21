أول توضيح.. ما طبيعة مرض الأسطورة حسن شحاتة؟ (فيديو)

تعرض حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، إلى وعكة صحية مفاجئة أدت إلى خضوعه لعملية جراحية.

وحرص العديد من نجوم الكرة المصرية على دعم حسن شحاتة برسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم أحمد شوبير حارس مرمى وقائد الأهلي الأسبق وأحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق.

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وكشف حماده صدقي، مساعد حسن شحاتة في منتخب مصر، أول توضيح عن تفاصيل المرض الذي عانى منه الأخير وأدى لخضوعه لعملية جراحية.

وقال صدقي عبر قناة "أون سبورت" إن شحاتة اشتكى من بعض الأعراض وخضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بمرض "الصفراء".

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وأشار إلى أن شحاتة خضع لجراحة ناجحة وغادر غرفة العمليات واسترد وعيه موضحاً أنه اطمأن على صحة مدرب الفراعنة السابق.

وأكد أن العديد من نجوم الكرة المصرية حرصوا على زيارة حسن شحاتة ودعمه في محنته الصحية.

وكان حسن شحاتة قد تولى قيادة منتخب مصر في الفترة بين 2005 إلى 2011، وحقق لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات على التوالي في نسخ 2006 و2008 و2010.

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وعمل صدقي مساعداً لحسن شحاتة في منتخب الشباب وأيضاً منتخب مصر الأول.