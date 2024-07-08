حرص خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على توجيه رسائل طمأنة لجماهير الفريق بشأن الصفقات المحتملة للفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، رغم الأزمة المالية التي يعانيها "البلوغرانا" الفترة الماضية، وأثرت بشكل واضح على موسمه.

وارتبط اسم البارسا مؤخرًا بإمكانية التعاقد مع جناح أتلتيك بلباو، نيكو ويليامز، الذي يمتلك في عقده شرطًا جزائيًّا بقيمة 58 مليون يورو، ويتألق حاليًّا مع المنتخب الإسباني في "يورو 2024".

وكانت هناك مخاوف من عدم قدرة برشلونة على الدفع للصفقات الجديدة؛ بسبب قانون اللعب المالي النظيف، لكن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أيضًا طمأن الجماهير، موضحًا أن النادي وفَّق أوضاعه المالية وخفض كتلة الرواتب من 600 إلى 450 مليون يورو وبالتالي أصبح قادرًا على التعاقد مع اللاعبين.

من جانبه، تحدث لابورتا عن الصفقات لإذاعة "راديو كتالونيا"، قائلًا: "هناك أخبار جيدة على المستوى الرياضي، سنعلن عنها قريبًا".

وأضاف: "سنتمكن قريبًا من الإعلان عن الصفقات، سنعود إلى الوضع الاقتصادي الطبيعي".

وعن صفقة نيكو ويليامز، أشار: "بالطبع، أحبه كثيرًا، لكن علينا أن نترك ديكو، المدير الرياضي، يعمل. برشلونة اليوم أصبح قادرًا على دفع قيمة اللاعب".

وتطرق لابورتا للحديث عن المدرب الجديد للبارسا، الألماني هانزي فليك، قائلا: "سيتم تقديمه قبل السفر إلى أمريكا أمام الصحافة والجماهير، لكنه شخص هادئ ويركز على عمله، يتعلم اللغة، يجيد التحدث بالإنجليزية، ويعمل على تحدث الإسبانية والكتالونية".

وعن الإصابات التي تضرب صفوف برشلونة: "الأمر سيئ خاصة بالنسبة للثنائي بيدري ورونالد أراوخو، الأول سيغيب لمدة 4 إلى 5 أسابيع والثاني لا نعرف بعد، ولكن علينا أن نجهز للموسم بأفضل شكل ممكن".