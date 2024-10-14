سر إيقاف كريستيانو رونالدو في يد مدرب مهدد بالرحيل

بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، مشواره في الموسم الجاري بشكل أكثر من رائع، مقدماً مستويات مبهرة بجميع البطولات المحلية والقارية، وحتى الدولية مع منتخب بلاده.

كان رونالدو مميزًا وربما أحد أفضل عناصر أندية الدوري السعودي رغم أن أهدافه ليست الأكثر، لكنه يتميز في نقطة أخرى تمامًا، نتحدث عنها في التقرير الآتي، ونتحدث أيضًا عن الرجل الوحيد الذي أوقفه حتى الآن.

رقم مميز لرونالدو

يملك النجم البرتغالي رقمًا مميزًا للغاية برفقة النصر السعودي في الموسم الجاري، وهو تسجيله أو صناعته للأهداف في كل المباريات التي خاضها في البطولات كافة، إلا مباراة واحدة.

يمتد الأمر كذلك للمنتخب البرتغالي، حيث لم يتوقف عن المساهمة في المباريات كلها التي لعبها حتى الآن في الموسم الجديد.

سجل رونالدو في كأس السوبر وصنع ضد التعاون، وكان صاحب الهدف الوحيد ضد الهلال.

وسجل ضد كل من الرائد والفيحاء وصنع في مواجهة الأخير، قبل أن يذهب للمنتخب البرتغالي ويسجل في كرواتيا واسكتلندا في سبتمبر الماضي.

وعاد ليسجل في الاتفاق والوحدة والريان، قبل أن يسجل ويصنع ضد العروبة ويكرر تسجيله ضد بولندا.

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استثناء وحيد

كان الاستثناء الوحيد لرونالدو حتى هذه اللحظة في الموسم الجاري فيما يتعلق بتسجيل الأهداف أو صناعتها في مباراة واحدة في الدوري السعودي.

وكان الخصم هو الأهلي، الذي يمر ببداية سيئة للغاية، وبشكل غير معتاد فشل رونالدو في إيجاد الحلول أمامه.

أرقام رونالدو ضد الأهلي

كانت مواجهة الأهلي هي الأقل تقييمًا لرونالدو هذا الموسم، ولم يسدد فيها حتى ولو تسديدة واحدة على المرمى واكتفى بتسديدتين خارجه.

أهدر رونالدو فرصة محققة في تلك المباراة لا بد أنه يندم عليها في ظل سباق النصر مع الهلال في الصدارة، وحاول المراوغة مرة واحدة وفشل فيها.

كانت نسبة تمريرات رونالدو ضد الأهلي هي الأسوأ في الموسم حتى الآن بواقع 71%، حيث قدم 17 تمريرة صحيحة فقط، وخسر ثلاث كرات مشتركة من أصل خمس، كما خسر الكرة 11 مرة.

ظهر رونالدو دفاعيًا بشكل جيد وهو ما شفع له في تلك المباراة؛ إذ شتت كرة خطيرة من مناطق النصر وقام بدور ليس له.

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يايسله إلى أين؟

رغم الوضع الحالي السيئ للأهلي والحديث عن رحيل ماتياس يايسله، المدير الفني للراقي، إلا أنه سيبقى هو المدرب الوحيد هذا الموسم محليًا وقاريًا وعلى المستوى الدولي الذي أوقف ماكينة كريستيانو رونالدو الخاصة بالتهديف.

قد تكون أيام يايسله معدودة في الأهلي، لكنه استطاع القيام بما لم يتمكن منه جورجي جيسوس، أو رودولفو أروابارينا، مدرب التعاون، أو زلاتكو داليتش، مدرب كرواتيا صاحب برونزية كأس العالم.