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هنري يستقيل من تدريب منتخب فرنسا الأولمبي بعد خسارة نهائي "ألعاب باريس"

هنري يستقيل من تدريب منتخب فرنسا الأولمبي بعد خسارة نهائي "ألعاب باريس"
تييري هنري
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2024، 4:03 م

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين أن تييري هنري مدرب منتخب فرنسا تحت 21 عاما استقال من منصبه بعد أيام من هزيمة فريقه أمام إسبانيا في نهائي منافسات الأولمبياد.

وقال الاتحاد الفرنسي للعبة في بيان إن هنري أورد أسبابا شخصية دفعته لاتخاذ قراره بإنهاء عقده الذي كان من المقرر أن يستمر حتى يونيو 2025.

وحظي هنري، الذي فاز بكأس العالم عام 1998 كلاعب مع منتخب فرنسا ويعد ثاني أفضل هداف في تاريخ بلاده، بإشادة كبيرة بعد أداء فريقه في الأولمبياد.

وتسلّم هنري مهامه الفنية الصيف الماضي، وقاد المنتخب الأولمبي لإحراز ميداليته الأولى منذ فوزه بذهبية أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984.

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وخسر منتخب "الديوك" النهائي أمام إسبانيا 3-5 بعد التمديد، لينهي مسيرة واعدة بدأت بشكل غير ميمون بعدما اضطر هنري إلى إجراء العديد من التغييرات على فريقه قبل انطلاق الألعاب بسبب رفض بعض الأندية السماح للاعبيها بالمشاركة في العرس الرياضي الأولمبي.

 

 

المنتخب الفرنسيأولمبياد باريس

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