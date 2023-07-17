طبيب منتخب مصر يكشف حقيقة معاناة إمام عاشور من إصابة مزمنة (فيديو)

رد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، على التقارير التي زعمت تعرض إمام عاشور، لاعب خط وسط فريق ميتلاند الدنماركي، لإصابة مزمنة ستمنع انتقاله لأي ناد جديد قريبا.

وارتبط اسم إمام عاشور بالانتقال للنادي الأهلي المصري، بعد رغبته في عدم العودة لناديه الدنماركي، وعدم قدرة ناديه السابق الزمالك على إعادته مجددا، ومن المنتظر الإعلان عن إتمام الصفقة رسميًا خلال ساعات.

وقال محمد أبو العلا في تصريحات تلفزيونية: "إمام عاشور كان لديه إصابة عضلية كبيرة، حدثت يوم 22 أبريل الماضي، وتشخيصها هو قطع في وتر العضلة الخلفية، وهي إصابة كبيرة نوعا ما، وتحتاج ما بين 10 و 12 أسبوعا للعلاج والتعافي منها منذ توقيت حدوثها، وكان شرط النادي الدنماركي عند متابعتي لها ألا أعلن عن أي تفاصيل، وهذا بالاتفاق بيننا".