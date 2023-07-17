طبيب منتخب مصر يكشف حقيقة معاناة إمام عاشور من إصابة مزمنة (فيديو)
رد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، على التقارير التي زعمت تعرض إمام عاشور، لاعب خط وسط فريق ميتلاند الدنماركي، لإصابة مزمنة ستمنع انتقاله لأي ناد جديد قريبا.
وارتبط اسم إمام عاشور بالانتقال للنادي الأهلي المصري، بعد رغبته في عدم العودة لناديه الدنماركي، وعدم قدرة ناديه السابق الزمالك على إعادته مجددا، ومن المنتظر الإعلان عن إتمام الصفقة رسميًا خلال ساعات.
وقال محمد أبو العلا في تصريحات تلفزيونية: "إمام عاشور كان لديه إصابة عضلية كبيرة، حدثت يوم 22 أبريل الماضي، وتشخيصها هو قطع في وتر العضلة الخلفية، وهي إصابة كبيرة نوعا ما، وتحتاج ما بين 10 و 12 أسبوعا للعلاج والتعافي منها منذ توقيت حدوثها، وكان شرط النادي الدنماركي عند متابعتي لها ألا أعلن عن أي تفاصيل، وهذا بالاتفاق بيننا".
وأضاف: "عادة عندما يتعرض لاعب لإصابة طويلة يقضي جزءًا من البرنامج العلاجي في مصر، والناس يثقون بنا وهناك تعاون جيد بيننا".
وتابع: "حرصت على الخروج والتصريح بسبب حالة اللغط التي ظهرت مؤخرا، وفوجئت إن فيه ناس أقسموا أن إمام غير مصاب، ولكن أنا يجب أن ألتزم بتعليمات النادي الذي يرتبط به اللاعب، وإمام عاشور كان ملتزمًا بالبرنامج العلاجي إلى حد كبير، وحصل على فترات راحة متفق على أغلبها".
وأردف: "الأمور الطبية الخاصة بإصابة إمام عاشور في الوقت الحالي جيدة جدا، ونتابع تطور حالته بشكل يومي لمعرفة موعد عودته إلى الملاعب الذي أصبح قريبا بشدة".
واختتم: "هذا النوع من الإصابات لا يعتبر إصابة مزمنة واللاعب يتعافى منه بشكل سريع ".
يذكر أن ميتلاند ضم إمام عاشور من الزمالك مقابل 3 ملايين دولار، وبعقد قيمته 500 ألف دولار، دفع منها 200 ألف دولار للاعب، مع تأخير دفع باقي المستحقات بسبب تأخر اللاعب في العودة إلى الدنمارك.
ولعب إمام عاشور، مع الزمالك، منذ انضمامه إلى الفريق الأبيض في 102 مباراة، وسجل 15 هدفًا وصنع 11، كما توج خلال فترته مع الزمالك بلقبي الدوري المصري ولقبي كأس مصر.