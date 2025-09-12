دفعة معنوية لبرشلونة قبل مواجهة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

تلقى نادي برشلونة دفعة معنوية كبيرة قبل مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يونايتد، الأسبوع المقبل.

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قبول الاستئناف الذي تقدم به نادي برشلونة جزئيًّا، والسماح للمدرب هانزي فليك ومساعده ماركوس سورغ بمزاولة مهامهما والجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة نيوكاسل، المقررة يوم الخميس 18 سبتمبر، على ملعب "سانت جيمس بارك"، بعد أن كانا محكوما عليهما بالإيقاف لمباراة واحدة.

وجاءت العقوبة الأصلية على الثنائي؛ بسبب "انتهاك المبادئ العامة للمسابقة وقواعد السلوك" خلال مباراة الذهاب في نصف النهائي للموسم الماضي أمام إنتر ميلان، والتي شهدت خروج النادي الكتالوني من البطولة.

تعليق تنفيذ العقوبة

وبحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن قرار اليويفا ينص على "تعليق تنفيذ العقوبة"، ما يعني أن فليك وسورغ سيتمكنان من قيادة الفريق في المباراة المقبلة.

ومع ذلك، فإن العقوبة لم تُلغَ تمامًا، حيث وُضع الثنائي تحت المراقبة لمدة عام واحد، وفي حال تكرار أي مخالفة خلال هذه المدة، فسيتم تنفيذ العقوبة الأصلية بالإضافة إلى عقوبات جديدة قد تُفرض.

ورغم أن النادي سيتحمل تكاليف إجراءات الاستئناف، إلا أن ذلك يعد ثمنًا بسيطًا مقارنة بالاستفادة من وجود المدرب الأول في قيادة الفريق في غمار مباراة صعبة خارج أرضه.

يأتي رفع الإيقاف في توقيت بالغ الأهمية لفليك وبرشلونة، حيث سيكون المدرب الألماني قادرًا على إدارة شؤون فريقه من مقاعد البدلاء بشكل مباشر في أولى مواجهات المجموعة، والتي تعد محورية في مسعى الفريق للتأهل.