مقاتلة في UFC تحلق رأسها حتى تصل إلى وزن الذبابة (صور)

قامت تريسي كورتيز، المقاتلة في منافسات UFC، بإثارة الجدل قبل مواجهاتها أمام روز ناماغوناس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن كورتيز كانت في حاجة لإنقاص حوالي نصف رطل من شعرها قبل المباراة من أجل الوصول إلى متطلبات اللعب في وزن الذبابة، الذي يطلب حدا أقصى 126 رطلًا.

وقالت كورتيز في تصريحات لشبكة "سبورتس نت": "لم أتردد في قص شعري، سأفعل كل ما يتطلبه الأمر".

لقد نجحت هذه الحيلة، حيث بلغ وزنها رسميًا 126 رطلاً يوم الجمعة، ثم وقفت كورتيز أمام الكاميرات، وهي تمسك بشعرها المقصوص في يدها.

وكان من المقرر في الأصل أن تتنافس ناماغوناس مع مايسي باربر، لكن باربر انسحبت بسبب مشاكل صحية تعرضت لها أخيرًا.

وجاءت كورتيز كبديلة في وقت قصير لتحل محل مايسي باربر، وستقاتل في أول حدث رئيس لها على الإطلاق.

وعندما سُئلت عن سبب صعوبة تنسيق وزنها، قالت كورتيز: "لقد جاء الخبر قبل المباراة بوقت قليل للغاية، كان عليّ أن أفعل بعض الجهد الإضافي".

وفي النهاية خلال النزال الذي أقيم، فجر الأحد، فازت روز ناماغوناس على تريسي كورتيز بالإجماع في الحدث الرئيس ضمن منافسات UFCDenver.

وحققت كورتيز 11 انتصارًا متتاليًا في مسيرتها في فنون القتال المختلطة، بينما ناماخوناس تملك سجلًا من 13 انتصارًا وست هزائم.

وتسعى ناماغوناس، البطلة السابقة في وزن القشة، إلى الصعود في تصنيف المنافسين في فئة وزن الذبابة.