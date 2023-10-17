تمهيدًا لضمه.. ريال مدريد يبدأ متابعة جوبي الشقيق الأصغر لجود بيلينغهام
بدأ نادي ريال مدريد في مراقبة الدولي الإنجليزي الشاب، جوبي بيلينغهام لاعب وسط فريق سندرلاند، الأخ الأصغر لجود بيلينغهام لاعب الفريق الأول للنادي الملكي الإسباني.
ونشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تقريرًا قالت فيه، إن إدارة ريال مدريد أرسلت كشافين من أجل متابعة جوبي بيلينغهام خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، طلب من رئيس الكشافة جوني كالافات إرسال كشافين لمشاهدة جوبي وهو يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا أمام الجبل الأسود، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد حرص على متابعة أداء جوبي بيلينغهام وهو يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا في فترة التوقف الدولي.
وانضم جوبي بيلينغهام البالغ من العمر 18 عامًا، من برمنغهام سيتي إلى فريق سندرلاند قبل بداية الموسم الجاري.
ولعب جوبي بيلينغهام 12 مباراة مع سندرلاند حتى الآن، وسجل هدفين، وتم استدعاؤه للمرة الأولى مع منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا في سبتمبر.