تمهيدًا لضمه.. ريال مدريد يبدأ متابعة جوبي الشقيق الأصغر لجود بيلينغهام

ونشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تقريرًا قالت فيه، إن إدارة ريال مدريد أرسلت كشافين من أجل متابعة جوبي بيلينغهام خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، طلب من رئيس الكشافة جوني كالافات إرسال كشافين لمشاهدة جوبي وهو يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا أمام الجبل الأسود، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد حرص على متابعة أداء جوبي بيلينغهام وهو يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا في فترة التوقف الدولي.