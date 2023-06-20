أسباب توتر العلاقة بين فلورنتينو بيريز وأنشيلوتي

ريال مدريد

يستجدي أنشيلوتي التعاقد مع صفقات مهمة لدعم خط الهجوم للموسم المقبل، وهو أمر لم يتم حتى الآن على الرغم من تلقيه وعودًا من بيريز بصفقات قوية.

وتقول ريليفو إن المدرب الإيطالي يشعر بالاستياء بسبب هذا الأمر.

ولم يتعاقد ريال مدريد في خط الهجوم سوى مع إبراهيم دياز وخوسيلو على الرغم من رحيل كريم بنزيما وأسينسيو وماريانو دياز وهازارد، إذ لا يتواجد حاليًّا في خط الهجوم سوى خوسيلو ودياز والثنائي فينيسيسوس جونيور ورودريغو.

وحسب ماركا، فإن بيريز أصبح مقتنعًا بضرورة انتظار عام 2024 حتى ينتهي تعاقد باريس سان جيرمان مع كيليان مبابي ثم التعاقد معه مجانًا بدلًا من دفع رقم ضخم للتعاقد مع هاري كين حاليًّا.