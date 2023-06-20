أسباب توتر العلاقة بين فلورنتينو بيريز وأنشيلوتي
قالت صحيفة ريليفو، إن علاقة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وفلورنتينيو بيريز رئيس النادي تمر بمرحلة من التوتر خلال هذه الفترة.
وذكرت ريليفو أن عدة أسباب أدَّت لهذا التوتر، من بينها أمور تخص المدرب وأمور أخرى لها علاقة بأداء النادي في سوق الانتقالات.
أتشيلوتي
يشعر مسؤولو ريال مدريد بالاستياء من كثرة ارتباط اسم المدرب بقيادة منتخب البرازيل على الرغم من تبقي عام كامل في عقده، ورغم تأكيد فلورنتينو بيريز لوسائل الإعلام استمرار أنشيلوتي حتى نهاية عقده في 2024.
وأشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن اتفاقًا تمَّ بين المدرب الإيطالي والاتحاد البرازيلي لكرة القدم سيتولى من خلاله المدرب قيادة منتخب السامبا لكن بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.
وحسب التقارير سيقوم أنشيلوتي في يناير المقبل بإخطار ريال مدريد بقراره.
ريال مدريد
يستجدي أنشيلوتي التعاقد مع صفقات مهمة لدعم خط الهجوم للموسم المقبل، وهو أمر لم يتم حتى الآن على الرغم من تلقيه وعودًا من بيريز بصفقات قوية.
وتقول ريليفو إن المدرب الإيطالي يشعر بالاستياء بسبب هذا الأمر.
ولم يتعاقد ريال مدريد في خط الهجوم سوى مع إبراهيم دياز وخوسيلو على الرغم من رحيل كريم بنزيما وأسينسيو وماريانو دياز وهازارد، إذ لا يتواجد حاليًّا في خط الهجوم سوى خوسيلو ودياز والثنائي فينيسيسوس جونيور ورودريغو.
وحسب ماركا، فإن بيريز أصبح مقتنعًا بضرورة انتظار عام 2024 حتى ينتهي تعاقد باريس سان جيرمان مع كيليان مبابي ثم التعاقد معه مجانًا بدلًا من دفع رقم ضخم للتعاقد مع هاري كين حاليًّا.