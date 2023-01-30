رسميا.. استبعاد سلمان الفرج من قائمة الهلال في كأس العالم للأندية
حسمت إدارة نادي الهلال وقف سلمان الفرج الفريق من المشاركة في كأس العالم للأندية في المغرب في فبراير المقبل.
وأعلنت إدارة نادي الهلال غياب سلمان الفرج عن بعثة الفريق المغادرة إلى المغرب لخوض كأس العالم للأندية بسبب عدم اكتمال جاهزيته.
وأصيب سلمان الفرج قائد الفريق والمنتخب السعودي خلال مشاركته في كأس العالم في عظمة الساق.
كما تقرر رسميا غياب العديد من لاعبي الهلال عن كأس العالم للأندية أبرزهم: محمد البريك، وحمد اليامي، عبدالإله المالكي، وياسر الشهراني.
ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الواد البيضاوي المغربي يوم 4 فبراير والفائز من هذه المواجهة سيلعب مع فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي.
وسيشارك الهلال للمرة الثالثة في كأس العالم للأندية حيث احتل المركز الرابع في 2019 و2021.
ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة من 15 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر الذي لعب مباراة أقل من الهلال.