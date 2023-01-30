رسميا.. استبعاد سلمان الفرج من قائمة الهلال في كأس العالم للأندية

كما تقرر رسميا غياب العديد من لاعبي الهلال عن كأس العالم للأندية أبرزهم: محمد البريك، وحمد اليامي، عبدالإله المالكي، وياسر الشهراني.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الواد البيضاوي المغربي يوم 4 فبراير والفائز من هذه المواجهة سيلعب مع فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي.

وسيشارك الهلال للمرة الثالثة في كأس العالم للأندية حيث احتل المركز الرابع في 2019 و2021.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة من 15 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر الذي لعب مباراة أقل من الهلال.