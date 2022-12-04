الفيفا يتدخل لحل أزمة تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا بعد احتجاج جماهير أسود الأطلس

وذكر حساب المنتخب المغربي على موقع "تويتر" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم استجاب لمحاولات الاتحاد المغربي ووضع 5 آلاف تذكرة رهن إشارة الجماهير المغربية لمباراة إسبانيا للبيع عبر موقعه الرسمي.

وبلغ ثمن التذاكر أرقاما خيالية في السوق السوداء بعد إقصاء عدة منتخبات واضطرت الجماهير المغربية للجوء للسوق السوداء بحثا عن تذاكر مباراة المنتخب أمام إسبانيا لكنها وجدت أن سعر التذكرة يتراوح بين 500 و900 دولار (5000 و9000 درهم مغربي تقريبا) واضطر العديد منهم لاقتنائها رغم الثمن الباهظ.