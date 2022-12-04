الفيفا يتدخل لحل أزمة تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا بعد احتجاج جماهير أسود الأطلس
أدى تأهل المنتخب المغربي لدور الـ16 متصدرا للمجموعة السادسة لزيادة طلب الجماهير المغربية على تذاكر مباراته القادمة أمام إسبانيا وسط ارتفاع ثمنها في السوق السوداء وغياب تذاكر على موقع الفيفا والبطولة.
واحتجت الجماهير المغربية على غياب تذاكر اللقاء واتهمت الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنح الأفضلية للجماهير الإسبانية وهو ما دفع الاتحاد المغربي لكرة القدم للتدخل والمطالبة بمنح المغاربة تذاكر إضافية.
وذكر حساب المنتخب المغربي على موقع "تويتر" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم استجاب لمحاولات الاتحاد المغربي ووضع 5 آلاف تذكرة رهن إشارة الجماهير المغربية لمباراة إسبانيا للبيع عبر موقعه الرسمي.
وبلغ ثمن التذاكر أرقاما خيالية في السوق السوداء بعد إقصاء عدة منتخبات واضطرت الجماهير المغربية للجوء للسوق السوداء بحثا عن تذاكر مباراة المنتخب أمام إسبانيا لكنها وجدت أن سعر التذكرة يتراوح بين 500 و900 دولار (5000 و9000 درهم مغربي تقريبا) واضطر العديد منهم لاقتنائها رغم الثمن الباهظ.
ومن المحتمل أن يحضر المباراة المقررة الثلاثاء الآلاف من الجماهير المغربية حيث خصصت شركات الطيران المغربية رحلات جوية يومي الإثنين والثلاثاء لنقل الجماهير بأسعار مناسبة بتدخل من الحكومة المغربية.