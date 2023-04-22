مشجع يرسم وجه هالاند على لوحات ومشاهد سينمائية شهيرة (صور)

ويظهر المهاجم النرويجي، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، أيضًا في صورة جاك وروز في مشهد القوس من فيلم "تايتانيك".

قال روري أوكيف، وهو من كارديف: "هالاند هو مصدر إلهامي، لقد رسمته أكثر من 100 مرة بعدة طرق مختلفة".

وبسؤاله عن سبب اختياره قال: "لماذا يرسم أي شخص أي شيء؟ لماذا رسم مونيه زنابق الماء؟ لماذا رسم دافنشي لوحة الموناليزا؟".