مشجع يرسم وجه هالاند على لوحات ومشاهد سينمائية شهيرة (صور)
ألهمت أهداف المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الرائعة فنانًا لتخليده في عشرات الصور الكلاسيكية.
ورسم روري أوكيف الشاب هالاند هداف الدوري الإنجليزي الممتاز على شكل الفتاة الشهيرة ليوهانس فيرمي ذات القرط اللؤلؤي.
والبعض الآخر من الصور على طراز فينسنت فان خوخ.
ويظهر المهاجم النرويجي، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، أيضًا في صورة جاك وروز في مشهد القوس من فيلم "تايتانيك".
قال روري أوكيف، وهو من كارديف: "هالاند هو مصدر إلهامي، لقد رسمته أكثر من 100 مرة بعدة طرق مختلفة".
وبسؤاله عن سبب اختياره قال: "لماذا يرسم أي شخص أي شيء؟ لماذا رسم مونيه زنابق الماء؟ لماذا رسم دافنشي لوحة الموناليزا؟".
وأوضح أن الأعمال ليست للبيع، وقال رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل: "ستبقى أسبابي لغزا".
وسجل هالاند حتى الآن 48 هدفًا وصنع 6 في 41 مباراة في مختلف المسابقات مع مانشستر سيتي أول موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبين أهداف هالاند المسجلة 32 هدفا في 28 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتصدر ترتيب هدافي المسابقة بفارق 9 أهداف عن هاري كين نجم توتنهام.
وانضم هالاند لمانشستر سيتي الصيف الماضي من بروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو بعقد ينتهي في يونيو 2027.