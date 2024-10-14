وفاة ياسر نصيف الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد السعودي

كشف محمد المنجم، رئيس نادي الشباب السعودي، عن وفاة ياسر نصيف، والذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد سابقًا.

وتولى ياسر نصيف منصب الرئيس التنفيذي والأمين العام للاتحاد خلال الفترة من 2018 وحتى 2019.

وقال المنجم، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي وصديقي وحبيبي وشريكي ياسر عبد العزيز نصيف الذي انتقل إلى رحمة الله، أسأل الله العظيم أن يرحمه ويغفر له، ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهمنا وأهله وأحبابه الصبر والسلوان".

كما نعاه عبدالله كبوها، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي السابق، قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، وفاة الدكتور ياسر نصيف الصديق والأخ ورفيق الحوارات الهادفة واللطيفة".

‏وأضاف: "الله يرحمك ويغفر لك يا أبا حمزة كنت دوما الشخص الذي أذهب إليه في حالات الفرح وحالات الحزن".

كما نعاه الإعلامي الرياضي فواز الشريف عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلًا: "رحلت أجمل ابتسامة نقية في الحياة وتوقف القلب الذي كان ينبض بالوفاء".

وقال الإعلامي حسين الشريف عن الراحل: "رحم الله أخي وصديقي العزيز الخلوق الدكتور ياسر نصيف، زاملته خلال عمله أميناً عاماً في نادي الاتحاد عندما كنت متحدثاً رسمياً للنادي، عرفته نِعم الرجل كريم النفس وطيب القلب، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".