كيف استعد تشواميني لمركزه الجديد في ريال مدريد؟
كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن الاستعدادات التي قام بها، الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد، ليتألق في مركز الجديد بقلب دفاع الميرنغي بجانب روديغر.
وقرر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، الدفع بتشواميني في هذا المركز لتعويض الغيابات الكثيرة في فريقه خاصة مع الإصابة القوية الأخيرة للاعب ديفيد ألابا وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.
وذكرت تقارير مؤخرًا أن المدرب الإيطالي أبلغ أنطونيو روديغر بأن تشواميني سيلعب بجواره أمام ريال مايوركا، وأنه إذا ظهر اللاعب الفرنسي بمستوى جيد في هذا المركز، من المحتمل أن تتخلى الإدارة عن التعاقد مع مدافع جديد في الشتاء.
وقال تقرير "ريليفو"، أن "تشواميني لا يحب مركزه الجديد كثيرًا لكنه يتأقلم مع كل ما يطلب منه، حيث حدث الأمر نفسه مع مواطنه كامافينغا الذي يلعب بالفعل في أوقات لاعب خط وسط وأحيانا يلعب ظهيرًا أيسر، وهو يواجه هذا الأمر بمثابة التحدي الذي سوف تساعده فيه قوته البدنية والذهنية وربما تكون خطوة ليصبح لاعباً أكثر تكاملاً".
وأشار التقرير: "تشواميني استعد بالفعل لمركزه الجديد مستخدمًا نفس نظارات الواقع الافتراضي والتي ظهر بها قبل اللعب سابقًا ضد أوساسونا، وعمل آنذاك على تقديم أداء أفضل في الدفاع".
ويستضيف ريال مدريد نظيره مايوركا، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو بيرنابيو.
قائمة ريال مدريد شهدت عودة فينيسيوس جونيور مهاجم الفريق بعدما غاب الفترة الماضية للإصابة، كما ظهر أيضًا أردا غولر لاعب الوسط التركي، وكذلك الظهير الأيمن داني كارفاخال.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، وبفارق الأهداف عن جيرونا فيما يأتي فريق ريال مايوركا في المركز الـ 14 برصيد 18 نقطة.