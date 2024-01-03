كيف استعد تشواميني لمركزه الجديد في ريال مدريد؟

كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن الاستعدادات التي قام بها، الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد، ليتألق في مركز الجديد بقلب دفاع الميرنغي بجانب روديغر.

وقرر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، الدفع بتشواميني في هذا المركز لتعويض الغيابات الكثيرة في فريقه خاصة مع الإصابة القوية الأخيرة للاعب ديفيد ألابا وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

وذكرت تقارير مؤخرًا أن المدرب الإيطالي أبلغ أنطونيو روديغر بأن تشواميني سيلعب بجواره أمام ريال مايوركا، وأنه إذا ظهر اللاعب الفرنسي بمستوى جيد في هذا المركز، من المحتمل أن تتخلى الإدارة عن التعاقد مع مدافع جديد في الشتاء.