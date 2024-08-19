عاجل

رئيس الوزراء الهندي سيزور أوكرانيا
logo
رياضة

كهربا يضع إدارة الأهلي المصري في مأزق كبير

كهربا يضع إدارة الأهلي المصري في مأزق كبير
محمود عبد المنعم كهرباالمصدر: حساب الأهلي المصري على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2024، 5:46 ص

وضع محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي المصري، إدارة ناديه برئاسة محمود الخطيب في مأزق كبير، مع تألقه في المباريات الأخيرة التي خاضها الفريق مع نهاية الدوري المصري، في الوقت الذي يرفض فيه مارسيل كولر، المدير الفني، استمرار اللاعب.

كهربا كان ضمن التشكيل الأساسي للأهلي، تحت قيادة سامي قمصان، بآخر مباريات الدوري المصري، أمام كل من زد وإنبي ومودرن سبورت، ونجح اللاعب في التسجيل أمام زد وإنبي، كما حمل شارة قيادة الفريق للمرة الأولى في مسيرته أمام مودرن سبورت.

وتغيب كهربا عن المشاركة في الموسم الماضي بسبب أزماته المتكررة مع المدير الفني، مارسيل كولر.

أخبار ذات علاقة

كهربا يفجر مفاجأة حول خلافه مع كولر

 

ووفقا لما ذكرته مصادر خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الاثنين، فإن كولر لا يريد استمرار كهربا ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى امتلاك كهربا عرضاً وحيدا من نادي زد خلال الفترة الجارية ولا يوجد أي عروض أخرى خارجية، ولكن اللاعب يرفض الانتقال لأي ناد آخر داخل مصر، ولديه إصرار على إكمال عقده المتبقي مع الفريق الأحمر.

وكان كهربا أكد في تصريحات تلفزيونية مؤخرا تلقيه عدة عروض محلية، قائلا: "تلقيت عرضاً جيداً من الدوري المصري، ولكن مستحيل أن ألعب لفريق غير الأهلي في مصر".

أخبار ذات علاقة

كهربا يرتدي شارة قيادة الأهلي المصري لأول مرة (صور)

 

اللاعب صاحب الـ 30 عاماً شارك مع الأهلي بموسم 2023/2024 في 37 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً، وصنع 6 لزملائه خلال 1897 دقيقة لعب.

وكان كهربا انضم للأهلي في ديسمبر 2019 قادما من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بعد فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي.

محمود كهرباالنادي الأهلي المصريالدوري المصري

أخبار ذات صلة

مفاجأة مدوية.. جلسة سرية بين الزمالك ونجم الأهلي
مفاجأة مدوية.. جلسة سرية بين الزمالك ونجم الأهلي
شرط طارق حامد للعودة إلى الزمالك
شرط طارق حامد للعودة إلى الزمالك
رد مفاجئ من أنشيلوتي بعد تعادل ريال مدريد ضدّ مايوركا
رد مفاجئ من أنشيلوتي بعد تعادل ريال مدريد ضدّ مايوركا
سابالينكا وبيغولا تتنافسان على لقب بطولة سينسيناتي للتنس
سابالينكا وبيغولا تتنافسان على لقب بطولة سينسيناتي للتنس
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC