كهربا يضع إدارة الأهلي المصري في مأزق كبير

وضع محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي المصري، إدارة ناديه برئاسة محمود الخطيب في مأزق كبير، مع تألقه في المباريات الأخيرة التي خاضها الفريق مع نهاية الدوري المصري، في الوقت الذي يرفض فيه مارسيل كولر، المدير الفني، استمرار اللاعب.

كهربا كان ضمن التشكيل الأساسي للأهلي، تحت قيادة سامي قمصان، بآخر مباريات الدوري المصري، أمام كل من زد وإنبي ومودرن سبورت، ونجح اللاعب في التسجيل أمام زد وإنبي، كما حمل شارة قيادة الفريق للمرة الأولى في مسيرته أمام مودرن سبورت.

وتغيب كهربا عن المشاركة في الموسم الماضي بسبب أزماته المتكررة مع المدير الفني، مارسيل كولر.

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ووفقا لما ذكرته مصادر خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الاثنين، فإن كولر لا يريد استمرار كهربا ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى امتلاك كهربا عرضاً وحيدا من نادي زد خلال الفترة الجارية ولا يوجد أي عروض أخرى خارجية، ولكن اللاعب يرفض الانتقال لأي ناد آخر داخل مصر، ولديه إصرار على إكمال عقده المتبقي مع الفريق الأحمر.

وكان كهربا أكد في تصريحات تلفزيونية مؤخرا تلقيه عدة عروض محلية، قائلا: "تلقيت عرضاً جيداً من الدوري المصري، ولكن مستحيل أن ألعب لفريق غير الأهلي في مصر".

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اللاعب صاحب الـ 30 عاماً شارك مع الأهلي بموسم 2023/2024 في 37 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً، وصنع 6 لزملائه خلال 1897 دقيقة لعب.

وكان كهربا انضم للأهلي في ديسمبر 2019 قادما من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بعد فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي.