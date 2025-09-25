رقم قياسي جديد.. الهلال يواصل كتابة التاريخ في الدوري السعودي

واصل الهلال السعودي صنع التاريخ في دوري روشن للمحترفين بعدما قلب تأخره أمام الأخدود إلى تقدم مثير في الشوط الأول.

أخبار ذات علاقة وكيل سافيتش يُرعب الهلال السعودي

دخل الهلال اللقاء على ملعبه، مساء الخميس، باحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين، جعل رصيده يتوقف عند خمس نقاط في بداية لم تكن متوقعة للفريق حامل الطموحات الكبيرة هذا الموسم.

شهدت الدقيقة 14 من المباراة تقدم الضيوف عبر خالد ناري الذي استغل كرة عرضية ليسددها مباشرة في شباك الحارس ياسين بونو، مانحًا الأخدود الأفضلية المبكرة.

أخبار ذات علاقة 4 أندية إنجليزية تنتظره.. نجم الهلال السعودي يدرس الرحيل

لكن رد الهلال جاء مع نهاية الشوط الأول، حين أدرك ليوناردو التعادل في الدقيقة 45 بعد متابعته كرة مرتدة من الحارس ليسكنها برأسه داخل المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع، أشعل تيو هرنانديز المدرجات بهدف ثانٍ رائع، بعدما انطلق بسرعة وسدد كرة قوية من حدود المنطقة عانقت شباك الأخدود في الدقيقة 45+3.

رقم جديد للزعيم

انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال 2-1، ليواصل الزعيم تأكيد أرقامه التاريخية ويضيف إنجازًا جديدًا في سجل مشاركاته بالدوري السعودي.

وأصبح الهلال أول نادٍ في تاريخ البطولة يسجل في 74 مباراة متتالية.