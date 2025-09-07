بيان رسمي.. ديمبلي يفجر خلافا عنيفا بين سان جيرمان وديشامب

شن باريس سان جيرمان بطل فرنسا وبطل دوري أبطال أوروبا هجوما حادا على مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب بعد تعرض نجم الفريق عثمان ديمبلي للإصابة في مباراة أوكرانيا الجمعة الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكان مقررا أن يتغيب ديمبلي عن مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأوروبية الرابعة لتصفيات كأس العالم 2026 بسبب إصابته في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي، لكن ديشامب دفع به بديلا أمام أوكرانيا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بدلا من ديزيري دوي.

وبعد 35 دقيقة حصلت المفاجأة الصادمة عندما تعرض ديمبلي، المرشح للفوز بالكرة الذهبية للإصابة ليغادر أرض الملعب على الفور مثيرا مخاوف كبرى لدى فريقه من تفاقم إصابته السابقة.

وأصدر سان جيرمان بيانا غاضبا ضد الجهازين الفني والطبي للمنتخب الفرنسي مثيرا أزمة عدم التنسيق مع الجهاز الطبي للنادي، وعدم الأخذ بتوصياته بعدم المجازفة بإشراك عثمان ديمبلي.

وقال باريس سان جيرمان إن "الطاقم الطبي لمنتخب فرنسا تجاهل توصياته بشأن مخاطر الإصابات وحجم الأعباء المقبولة على لاعبيه بعد تعرض عثمان ديمبلي (وأيضا ديزيري دوي) للإصابة خلال المباراة أمام أوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وسيغيب المهاجم ديمبلي عن الملاعب لمدة 6 أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما سيغيب الجناح دوي حوالى شهر كامل بسبب إصابة في ربلة الساق بعد تعرضهما للإصابتين خلال المباراة التي انتهت بفوز فرنسا 2-صفر.

وقال باريس سان جيرمان اليوم الأحد في بيان رسمي إنه دعا في رسالة إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى تنفيذ "بروتوكول للتنسيق الطبي الرياضي أكثر شفافية وتعاونا بين الأندية والمنتخب الوطني".

وقال النادي في بيان "أرسل (باريس سان جيرمان) للاتحاد معلومات طبية محددة، حتى قبل بدء المنتخب الفرنسي تدريباته، بشأن حجم العبء المقبول ومخاطر الإصابة على لاعبيه".

وأضاف: "يأسف النادي لأن هذه التوصيات الطبية لم يأخذها الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي في الاعتبار وكان هناك غياب تام للتشاور مع طواقمه الطبية".

وأشار سان جيرمان إلى أنه "يجب توثيق المراسلات بين الأندية والطاقم الطبي للمنتخب الفرنسي، كما يجب اتباع "مبدأ الاحتياط" عند اختيار اللاعبين للمشاركة في المباريات الدولية لا سيما عندما يخضعون للعلاج من حالة طبية".

وأضاف "يجب أن تؤدي التطورات الأخيرة الخطيرة التي كان يمكن تجنبها إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة وفورية".

ودافع ديدييه ديشامب مدرب فرنسا عن قراره بإشراك ديمبلي في مباراة الجمعة وقال إن المهاجم كان لائقا بدنيا رغم استبداله خلال مواجهة في الدوري الفرنسي أمام تولوز في 30 أغسطس بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية للقدم اليمنى.

وقال ديشامت "كنت متأكدا من قدرته على لعب مباراة عالية المستوى وإلا لما أشركته. هذه المرة، الإصابة في الفخذ الآخر، كان لائقا بدنيا. هذا أمر مؤسف بالنسبة له، لكن كان من الممكن أن يحدث للاعب آخر".

ويستضيف سان جيرمان منافسه لانس في الجولة المقبلة من الدوري في 14 من الشهر الجاري، قبل أن يستهل مشواره بمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا أمام أتلانتا الإيطالي في 17 من الشهر ذاته.

وتستضيف فرنسا منتخب إيسلندا في المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم يوم الثلاثاء.